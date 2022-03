Même sur Mac, la dernière version de Google Chrome est plus rapide que Safari

Bonne nouvelle pour Google : Mountain View a pu narguer Apple en annonçant que la dernière version de son navigateur Google Chrome avait de meilleurs scores de vitesse que Safari sur macOS.

C’est un article publié sur le blog Chromium qui annonce les résultats d’un benchmark réalisé pour tester les performances de la nouvelle version 99 de Google Chrome sur Mac. Chrome aurait donc obtenu le plus haut score de vitesse (300) réalisé à ce jour, parmi tous les navigateurs. Safari, pendant ce temps-là, est à la traine avec un petit score de vitesse de 280. Le benchmark utilisé pour réaliser ce test est Speedometer, qui permet de simuler les véritables actions d’un internaute sur un navigateur web.

Google rayonne avec Chrome

Or il s’avère que cet outil a été créé par l’équipe derrière WebKit, qui est le moteur de rendu… de Safari. D’aucuns remarqueront l’ironie de la situation. Google Chrome y obtient donc un excellent score, rendu possible, comme l’explique le billet de blog, grâce à la technique d’optimisation ThinLTO créée par Google. C’est bien cette fonction d’optimisation du code qui permet à Chrome d’être 7 % plus rapide que Safari sur Mac. Bien sûr, pour un être humain, il sera sans doute difficile d’apprécier à l’œil nu un gain de vitesse de 7 %.

Google ajoute également, histoire d’enfoncer le clou, que leurs tests ont montré que les performances graphiques de Chrome étaient 15 % plus rapides que celles de Safari. Chrome serait aussi 47 % plus rapide que sa version d’il y a 17 mois. Mais ce n’est pas tout, puisque l’équipe de Chrome conclut en indiquant avoir aussi bien progressé sur la version Chrome pour Android, le chargement d’une page prenant désormais 15 % de temps en moins.

Il ne reste plus qu’à Apple de redoubler d’efforts pour proposer le meilleur navigateur possible sur Mac.

