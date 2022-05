Google Street View a 15 ans et propose de voyager dans le temps

Pour célébrer les 15 ans de la fonction Street View sur Maps, Google présente une nouvelle option permettant de voir d'anciennes photos de certains lieux pour voir comment ils ont évolué au fil des années.

En 2020, Google Maps fêtait ses 15 ans. En 2022, c’est au tour d’une des fonctionnalités les plus iconiques du service de navigation et de cartographie de célébrer à son tour cet anniversaire. En effet, Google Street View a désormais 15 ans et se targue de couvrir aujourd’hui plus de 100 pays et territoires pour une surface totale supérieure à 16 millions de kilomètres couverts grâce à 220 milliards d’images collectées.

Rappelons que Street View est une option qui permet de visualiser à 360 degrés un très grand nombre de routes — en ville ou en zone rurale — pour une expérience de navigation qui se veut plus immersive que la simple carte. Divers lieux touristiques peuvent aussi être visités via Street View. Et comme vous pouvez le voir dans cette première vidéo de présentation, ci-dessous, le service a beaucoup évolué en 15 ans.

Street View s’est ainsi lancé le 29 mai 2007 selon Google qui a décidé de célébrer l’anniversaire avec quelques jours d’avance. Le géant américain était peut-être pressé de partager les quelques annonces qu’il avait à faire pour l’occasion.

Voyager dans le temps avec Google Street View

Google annonce en effet une nouvelle fonctionnalité sur Street View. En visualisant le panorama à 360 degrés d’un lieu, vous pourrez accéder à des images plus anciennes. Il faut dire que depuis 2007, un très grand nombre de sites ont été immortalisés à diverses reprises.

Parcourez chacune des images pour découvrir une capsule temporelle numérique qui montre comment un lieu a changé, comme le Vessel dans le quartier de Hudson Yards à New York qui est sorti de terre.

Pour accéder à cette fonctionnalité, un bouton dédié « Voir plus de dates » apparaîtra lorsque des images plus anciennes seront disponibles. Le lancement est prévu à la fois sur iOS et Android.

Démo de Street View permettant de visualiser d'ancienne images d'un lieu // Source : Google

Rendre Street View plus précis et plus sophistiqué

Google dévoile aussi ses grandes ambitions pour le développement de la fonction de visualisation. La firme annonce qu’elle va utiliser une nouvelle caméra à partir de 2023. Son principal avantage : le poids de moins de 7 kilogrammes.

En effet, vous connaissez sans doute déjà les célèbres Google Street View Cars, ces voitures équipées de grosses caméras qui roulent sur les routes pour enregistrer les images qui se retrouvent dans Street View. Actuellement, la tête d’acquisition utilisée est bardée de 7 caméras et de deux LiDAR.

Or, certains lieux sont inaccessibles ou difficilement accessibles aux voitures. Il faut alors utiliser d’autres moyens que la voiture en postant cet équipement sur de larges tricycles, des motos de neige, dans des sacs à dos, voire même sur le dos d’un dromadaire.

La nouvelle caméra que va déployer Google intègre « toute la puissance, la définition et les capacités de traitement que nous avons intégrées dans une voiture Street View entière, et les réduit dans un

dans un système de caméra ultra-transportable qui a à peu près la taille d’un chat domestique ».

L’idée est simple : les personnes chargées de capturer les images de Street View pourront facilement transporter cette caméra dans les lieux difficiles d’accès et pourront profiter de sa grande modularité pour y ajouter ou enlever des capteurs selon les besoins et l’attacher à large éventail de véhicules si nécessaire. In fine, l’utilisateur de Google Maps pourra visiter virtuellement encore plus de lieux avec encore plus de précision.

Street View et l’intelligence artificielle

Google en profite pour mettre en avant la puissance de son intelligence artificielle. Sur les 50 millions de mises à jour enregistrées chaque jour sur Maps, la moitié est engendrée par le machine learning. En effet, les algorithmes du géant du web sont capables d’interpréter les images avec une grande précision pour, par exemple, distinguer les horaires d’ouverture d’une enseigne s’ils sont affichés sur la devanture du magasin.

Ce sont aussi des algorithmes qui sont capables d’interpréter les données enregistrées par les LiDAR. Ces derniers capturent des nuages de points permettant de créer une carte 3D d’une ville pour créer des vues immersives (que ce soit en extérieur ou en intérieur).

Cette fonction doit faire ses débuts plus tard dans l’année et les équipes de Google imaginent déjà y intégrer des animations pour transmettre des informations en temps réels comme la météo ou le niveau d’affluence d’un lieu. Un porte-parole de la firme laisse d’ailleurs entendre qu’il s’agirait là d’un premier pas de Street View vers des expériences dans le métavers.

La culture à l’honneur

Enfin, l’anniversaire de Street View est aussi l’occasion pour Google de clamer son engagement pour mettre en avant les hauts lieux de patrimoine culturel.

Ainsi, Google Arts & Culture exploite les technologies de Street View pour faire découvrir des lieux touristiques sous un nouvel angle. Un partenariat avec l’Hôtel national des Invalides est ainsi mis en avant.

À travers cette initiative, Google Arts & Culture fait découvrir des endroits du site non accessibles au grand public. Grâce à Street View, vous pouvez désormais grimper virtuellement sur le célèbre dôme des Invalides qui était, avant la construction de la Tour Eiffel, le point culminant de Paris.

Plusieurs autres sites architecturaux impressionnants proposent des visites similaires grâce à Street View, tels que le Duomo de Milan, les pyramides de Méroé ou la Grande Mosquée de Djenné.

