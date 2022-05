Google Street View : voici le top 10 des lieux les plus visités dans le monde

À l'occasion des 15 ans de Street View, Google partage la liste des pays et villes les plus visitées dans le monde par les utilisateurs de cette fonction de Maps. On découvre aussi les lieux les plus visités en France.

Google Street View fête ses 15 ans cette semaine. Cette fonctionnalité de Google Maps permet de visualiser — à l’aide de photos à 360 degrés — des routes, des lieux touristiques et des monuments. Plus de 100 pays et territoires sont couverts et, évidemment, d’aucuns profitent de cette option pour visiter virtuellement certains endroits.

Pour l’anniversaire de Street View, Google partage justement le top 10 des lieux les plus visités dans le monde via cette plateforme pour satisfaire notre curiosité. Dans le détail, la firme partage en réalité trois classements :

les pays les plus visités dans le monde sur Street View ;

les villes les plus visitées dans le monde sur Street View ;

les endroits les plus visités en France sur Street View.

Top 10 des pays les plus visités dans le monde sur Street View

Indonésie États-Unis Japon Mexique Brésil Espagne Italie Taiwan France Royaume-Uni

Top 10 des villes les plus visitées dans le monde sur Street View

Jakarta (Indonésie) Tokyo (Japon) Mexico City (Mexique) São Polo (Brésil) Buenos Aires (Argentine) New York (États-Unis) Istanbul (Turquie) Taipei (Taïwan) Paris (France) Osaka (Japon)

Top 10 des lieux les plus visités en France sur Street View

Tour Eiffel Serpent d’Océan Musée du Louvre Arc de Triomphe Disneyland Paris Le Parc des Princes Sacré-Cœur Cathédrale Notre-Dame de Paris Château de Versailles Le Panthéon

Les 3 monuments les plus visités dans le monde sur Street View

Google partage également les trois monuments les plus visités dans le monde sur Street View. On y retrouve la Tour Eiffel en deuxième position. La première place est occupée par le Burj Khalifa, l’immense gratte-ciel de Dubaï et plus haut bâtiment du monde culminant à 828 mètres.

Le podium est ensuite complété par le Taj Mahal en Inde.

