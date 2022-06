Les tablettes Android ont attendu 6 ans pour recevoir cette app basique

Il aura fallu 6 longues années à Google pour enfin porter sur tablettes l'une des applications les plus basiques d'Android.

Assez étrangement, certaines applications destinées aux smartphones n’arrivent jamais à bien effectuer la transition jusqu’aux tablettes. On peut par exemple penser à l’application Calculatrice disponible uniquement sur iPhone ou encore à Instagram mal adapté aux grands écrans. Utilisable auparavant seulement sur les smartphones Android, un service vient, après plusieurs années d’attente, de passer le pas.

L’application météo disponible sur tablettes Android 6 ans après

ll est peut-être assez rare d’avoir uniquement une tablette avec soi pour s’enquérir de la météo, mais quoi qu’il en soit, Google vient implémenter son application sur les ardoises. Plus globalement, la firme semble s’être remise au travail sur les tablettes pour la prochaine version d’Android 13.

Disponible depuis 2016 sur les smartphones Android, cet ajout disponible à partir de l’application Google arrive avec 6 ans de retard sur tablettes. Il est maintenant possible d’obtenir un accès direct vers celui-ci sur l’écran d’accueil. Cette partie de l’application donne accès à des informations plus complètes qu’avec une simple recherche Google et propose un accès à des informations enrichies avec différentes statistiques en plus des prévisions météorologiques habituelles.

La nouvelle partie Météo de l’application Google sur tablettes // Source : 9to5Google La nouvelle partie Météo de l’application Google sur tablettes // Source : 9to5Google La nouvelle partie Météo de l’application Google sur tablettes // Source : 9to5Google La nouvelle partie Météo de l’application Google sur tablettes // Source : 9to5Google

Une interface encore mal adaptée

Cette interface météo a commencé à apparaître sur tablettes avec la version 13.22.12.26 de l’application Google et l’interface reste la même que sur téléphone. Elle n’est d’ailleurs utilisable qu’au format portrait… On reste ici sur la même disposition avec 3 onglets qui permettent de voir les prévisions avec aujourd’hui, demain et 10 jours.

Lors de la première ouverture de l’application, Google vous invitera à placer votre raccourci sur l’écran d’accueil. Celui-ci peut toutefois être créé à tout moment à partir de votre profil situé en haut à droite.

