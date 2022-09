Play Store : Google modifie son système de notation d’applications avec un délai de 24h

Google a introduit un délai de 24h entre le moment où un utilisateur soumet un avis et note une application, et celui où le développeur peut les accepter.

Aujourd’hui, les systèmes de notation font partie intégrante de notre quotidien, pour se faire une première idée d’un restaurant référencé sur Google Maps par exemple, mais aussi pour sélectionner avec le plus de justesse possible une application du Play Store. Et pour affiner son expérience utilisateur sur ce dernier, Google a eu l’idée suivante.

Selon le leaker Mishaal Rahman, expert d’Android, le groupe californien aurait en effet introduit un délai de 24 heures entre le moment où une personne soumet un avis et note une application, et celui où le développeur peut les valider. Une légère modification qui pourrait, selon Google, changer beaucoup de choses.

Google is introducing a delay of ~24 hours between when users submit ratings or reviews on Google Play to when they're published for others to see. This is to help reduce suspicious ratings or reviews activity, Google says. pic.twitter.com/ugO7Qeusaa

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 9, 2022