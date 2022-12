Google Pixel 7 : attention a ce problème qu’une mise à jour ne pourra pas réparer

Le Google Pixel 7 s'était fait plutôt discret jusqu'ici en matière de soucis post lancement. En lieu et place des bugs du Pixel 6, le cru 2022 semble touché par un mystérieux problème matériel.

C’est net, le lancement du Google Pixel 7 est beaucoup plus réussi que celui du Google Pixel 6. Ce dernier avait été marqué par des mois de plaintes des utilisateurs obligés se farcir des bugs en pagaille. Les Pixel 7 pour leur part, en plus d’être plus aboutis, n’ont pas connu autant de problèmes.

Après près de trois mois, certains utilisateurs commencent à se plaindre d’un problème qui ne peut pas être réglé avec une mise à jour. Selon leurs témoignages, compilés par PhoneArena, la couche de verre recouvrant leur bloc photo se serait cassée sans raison particulière. Ni choc ni chute à déplorer selon ces témoignages. Seul le modèle de base semble souffrir de ce problème, le Pixel 7 Pro étant à priori épargné.

La vitre casse spontanément

C’est ce qu’avance un utilisateur de Twitter, Heydon Faber. En réponse, quelqu’un lui répond avec une photo similaire. Les équipes de Google ont répondu en commentaires, les invitant à contacter le support. Voici les deux clichés.

D’autres témoignages affluent. Le compte Twitter intitulé Brayman30 a compilé 11 cas sous le hashtag #pixel7brokencamera. Une page de support remontant au 9 décembre évoque le même type de problème avec près de 84 personnes ayant signalé subir le même souci. Un utilisateur Reddit s’en est plaint il y a près d’un mois, indiquant le 5 décembre dernier que Google avait fini par accepter de remplacer son téléphone.

Plus inquiétant : certains utilisateurs indiquent que le support de Google ne veut pas prendre en charge la réparation. En l’absence d’explication claire de la marque, certains jouent au détective et un faisceau d’indices semble indiquer que le souci pourrait provenir d’un changement brutal de température. D’autres évoquent un point de pression trop important sur le verre. Restons prudents sur ces éléments tout de même, qui restent, en l’état, de simples hypothèses.

Nous avons contacté Google pour obtenir une réaction de leur part. À l’heure où cet article est publié, l’entreprise n’avait pas eu le temps de nous répondre sur le fond. Nous mettrons à jour cet article avec leurs éclairages dès qu’ils nous parviendront.

