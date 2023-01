Chromecast avec Google TV (4K) : une nouvelle version serait sur les rails

Sur la base d'un nom de code dans l'application Google Home, « 9to5Google » spécule sur l'arrivée prochaine d'un nouveau Chromecast avec Google TV.

En 2022, Google a enrichi sa gamme de Chromecast avec Google TV par le bas en ajoutant un modèle moins cher et HD en lieu et place de la définition 4K. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs et utilisatrices équipés d’écrans HD, mais une petite déception pour celles et ceux qui attendaient un Chromecast plus costaud.

Pourquoi un nouveau Chromecast est une bonne nouvelle ?

Car si le passage à Google TV en 2020 a permis de largement moderniser le petit galet TV de la marque aux quatre couleurs, en lui permettant l’installation d’un grand écosystème d’app, celui souffre tout de même d’un manque de performances comparé à d’autres Box TV comme un Apple TV 4K par exemple.

Or avec la perte de vitesse de la Nvidia Shield TV un peu vieillissante, il n’existe plus vraiment d’alternative haut de gamme au niveau de la box TV d’Apple. L’autre problème fréquemment évoqué est le manque de stockage. Là-dessus, Google a fait des efforts et a permis de gagner un peu de place lors d’une mise à jour salvatrice, mais d’après les possesseurs de l’appareil, l’espace disponible reste un peu juste.

Google travaillerait sur un nouvel appareil

9to5Google s’est amusé à fouiller dans la dernière bêta de l’application Google Home, qui gère la maison connectée façon Google, mais aussi le Chromecast. Le site y a trouvé un nouveau nom de code faisant référence à un appareil Google TV. Celui-ci s’appelle YTC, or les précédents modèles se nommaient YTV (Chromecast 4K) et YTB (Chromecast HD).

Cette découverte amène 9to5Google à spéculer sur la sortie future d’un Chromecast « haut de gamme » pour remplacer l’actuel Chromecast 4K. Avec la sortie récente d’un modèle d’entrée de gamme, cela a du sens. Une amélioration du stockage et un meilleur processeur seraient les bienvenus.

Difficile d’imaginer Google s’éloigner de son format très simple et minimaliste, mais l’ajout de quelques ports ici ou là pourrait peut-être l’aider à se positionner face à ses concurrents.

