Google Pixel Watch : les composants ne représenteraient que 35 % du prix total de la montre

Le cabinet CounterPoint Research a établi le coût total des composants de la Google Pixel Watch. Il serait estimé à 123 dollars, soit seulement 35 % du prix de vente de la montre connectée.

Lancée en octobre dernier, la toute première montre connectée de Google, la Pixel Watch, avait su marquer par son aspect particulièrement minimaliste. Cependant, avec un tarif de 379 euros, la montre avait eu du mal à convaincre en raison notamment de son autonomie particulièrement limitée.

Or, on apprend désormais que la montre coûterait bien moins cher à concevoir. Comme le rapporte le site 9to5Google, l’institut CounterPoint Research a pu estimer le coût de fabrication de la Google Pixel Watch en additionnant le prix de l’ensemble des composants de la montre. Selon le cabinet d’analyse, la montre coûterait 123 dollars — soit 116 euros — à assembler, en prenant uniquement en compte le prix des différents éléments — souvent abrégé par « bill of materials », soit « coût des composants » en français.

Dans le détail, le composant le plus cher de la Google Pixel Watch serait le processeur et la mémoire, qui représenteraient à eux seuls près de 27 % du prix total des composants de la montre. Rappelons pourtant que Google a utilisé ici une puce Exynos 9110 datée de 2018 et déjà utilisée pour la première Galaxy Watch de Samsung. La seconde ligne de facturation la plus importante reviendrait à l’affichage de la montre. Il faut dire qu’elle est dotée d’un écran Oled de 450 x 450 pixels de 1,2 pouces de diamètre. Surtout, cet affichage est protégé par une dalle en verre courbé, ce qui ajoute nécessairement au prix de la montre. Le troisième élément le plus cher serait enfin la conception du boitier, son traitement contre l’immersion et la protection thermique. Ces protections représenteraient près de 15 % du coût de la Pixel Watch.

La batterie ne représenterait quant à elle que 6 % du prix total des composants, les différents capteurs 8 %, la connectivité Bluetooth et Wi-Fi 5 % et le circuit imprimé 7 %.

Des composants dont le coût ne représentent pas le prix total de la montre

Rappelons néanmoins que les composants ne représentent bien évidemment pas l’ensemble du coût total de la montre pour Google. La firme doit également prendre en charge les frais de marketing, de distribution, d’assemblage ou de recherche et développement.

Il y a deux ans, CounterPoint Research s’était essayé au même exercice avec l’Apple Watch Series 6. L’institut avait alors déterminé un coût total des matériaux de la montre d’Apple à 136 dollars, soit 34 % du prix de vente de la montre connectée à sa sortie. À titre de comparaison, l’estimation faite pour la Google Pixel Watch indique que le prix des composants représenterait 35 % de la facture complète de la montre.

