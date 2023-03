YouTube Music va vous faire économiser de la data si vous écoutez souvent les mêmes morceaux

YouTube Music se met à niveau de la concurrence en permettant désormais de télécharger jusqu'à 200 titres en local une fois que vous les avez écouté une fois.

Décidément, l’heure est aux nouvelles fonctionnalités du côté de YouTube Music. En plus d’une nouveauté permettant aux utilisateurs d’accéder aux crédits complets des titres écoutés, le service de streaming de musique de Google permet désormais d’améliorer l’expérience pour l’écoute hors connexion.

Là aussi, il s’agit d’une mise à jour venant corriger le retard pris par YouTube Music par rapport à la plupart des plateformes de streaming concurrentes. Jusqu’à présent, lorsqu’un utilisateur écoutait un morceau sur le service, celui-ci était stocké en cache uniquement pour le temps de la lecture, puis était supprimé de la mémoire du smartphone. Désormais, YouTube Music va gérer un peu plus intelligemment ces titres écoutés par les utilisateurs.

Comme le rapporte le site 9to5Google, la dernière version en date de YouTube Music vous permet désormais d’activer l’enregistrement des « recently played songs », soit des morceaux joués récemment. Concrètement, cette fonctionnalité va vous permettre d’enregistrer automatiquement en local les titres que vous avez écoutés pour vous permettre d’y accéder plus tard, même hors connexion. Dès lors, le smartphone n’aura pas besoin de retélécharger le même morceau à chaque lecture en streaming, puisque le fichier sera stocké directement dans l’appareil.

YouTube Music permet par ailleurs d’affiner ce réglage en permettant d’allouer un certain espace de stockage — équivalent à un nombre de titres — avec jusqu’à 200 titres qui pourront être enregistrés directement dans la mémoire de votre smartphone.

Un téléchargement intelligent élargi à iOS

YouTube proposait déjà une fonctionnalité similaire, baptisée « téléchargement intelligent », mais qui se contentait de télécharger les fichiers que vous seriez susceptible d’écouter en fonction de vos goûts. Ici, la fonction est plus précise puisqu’elle va automatiquement garder en mémoire les titres écoutés les plus récents. Google en a par ailleurs profité pour annoncer que ce téléchargement intelligent arrivait désormais sur iPhone et non plus uniquement sur les smartphones Android.

Cette nouvelle fonctionnalité a été annoncée initialement en janvier dernier. Comme l’indique 9to5Google, c’est cependant uniquement depuis ce week-end que le déploiement a commencé pour les utilisateurs payants de YouTube Music.

