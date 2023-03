YouTube Music rattrape son retard sur Spotify avec cette nouveauté demandée depuis 4 ans

Comme il a été signalé sur le forum Reddit, YouTube Music commence à indiquer le crédit des auteurs-compositeurs sur chaque morceau de la plateforme. Une demande faite depuis plusieurs années par la communauté.

Jusqu’ici, YouTube Music accusait un petit retard pour reconnaître les artistes et faire preuve de plus de transparence à leur égard. Aucun crédit des auteurs-compositeurs n’était en effet disponible dans les informations d’un morceau. En face, certains concurrents comme Tidal et Spotify les indiquent déjà depuis plusieurs années – 2018 pour le second.

Sauf que ce petit manque devrait être progressivement comblé eu égard à la trouvaille faite par un utilisateur Reddit – relayé par 9to5Google. Le service de streaming musical de Google a commencé à déployer un nouveau sous-onglet nommé « View song credits », que l’on peut traduire en « Voir les crédits du morceau ».

Une demande faite depuis 4 ans

En appuyant dessus, une nouvelle fenêtre s’affiche à votre écran et indique l’interprète, le ou les producteurs, et le ou les compositeurs. L’application indique enfin d’où proviennent les métadonnées de la musique. Pour les plus curieux et curieuses d’entre nous, c’est ici un excellent moyen de se plonger dans les dessous d’une piste.

Surtout, et comme le rappelle le média américain susmentionné, cette nouvelle fonctionnalité faisait partie des principales demandes sur les forums d’assistance YouTube depuis environ quatre ans. Le groupe répond donc favorablement à la communauté, bien que tardivement par rapport aux prémices de la mobilisation.

Pas encore lancée en France

Frandroid s’est rendu sur YouTube Music pour constater, ou non, l’ajout de cette fonction : à l’heure d’écrire ces lignes, elle n’est toujours pas disponible. Il y a fort à parier que la plateforme la déploie petit à petit au fil des prochaines semaines à l’échelle mondiale. Restez donc alerte lors de la prochaine mise à jour de l’app.

