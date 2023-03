Google Pixel : malgré un correctif, il est encore dangereux d’envoyer certaines captures d’écran

Malgré un correctif de sécurité apporté ce mois-ci sur les smartphones Pixel de Google, il reste des dangers. En effet, les anciennes captures d'écran modifiées sur ces modèles peuvent être piratées. En clair, les modifications sur les captures d'écran peuvent être enlevées si jamais on les envoie.

La semaine dernière, le laboratoire de sécurité Project Zero de Google alertait sur différentes failles de sécurités sur les smartphones Android. Une information diffusée après le déploiement d’une mise à jour de sécurité sur les Pixel. Pourtant, certains spécialistes alertent sur le fait que l’une d’entre elles n’a pas été totalement corrigée.

Comme le rapporte Engadget, ce sont les ingénieurs Simon Aarons et David Buchanan qui alertent sur la faille « aCropalypse » qui ne serait pas entièrement corrigée. Avec une capture d’écran au format PNG recadrée ou modifiée dans Markup, on pouvait annuler certaines des modifications effectuées. Cela comprend le rognage, mais aussi le fait de cacher un élément, avec un rectangle noir par exemple, juché sur un élément privé (code, adresse, etc.).

Introducing acropalypse: a serious privacy vulnerability in the Google Pixel's inbuilt screenshot editing tool, Markup, enabling partial recovery of the original, unedited image data of a cropped and/or redacted screenshot. Huge thanks to @David3141593 for his help throughout! pic.twitter.com/BXNQomnHbr

— Simon Aarons (@ItsSimonTime) March 17, 2023