Google Pixel Fold : deux vidéos montrent tout du design et des caractéristiques

Une vidéo permet de tout savoir sur les caractéristiques du smartphones tandis qu'une seconde permet de découvrir le smartphone pris en main.

C’est dans quelques semaines que Google devrait présenter officiellement son tout premier smartphone pliant. Après plusieurs années de rumeurs, le Google Pixel Fold devrait en effet être présenté en bonne et due forme le 10 mai prochain, à l’occasion de la conférence Google I/O. Néanmoins, à moins de trois semaines de cette présentation, deux nouvelles vidéos permettent d’en savoir bien plus sur l’appareil.

Dans une vidéo mise en ligne ce vendredi sur YouTube le leaker Jon Prosser du compte Front Page Tech a en effet partagé de nombreuses informations au sujet du Pixel Fold. Si Jon Prosser a un historique plutôt fiable sur les produits Google, ces informations restent cependant à prendre avec des pincettes, le leaker s’étant trompé à plusieurs reprises sur les données partagées à propos de futurs produits.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Cela dit, la vidéo mise en ligne permet d’en savoir bien plus sur les caractéristiques du Pixel Fold. D’après les informations obtenues par Jon Prosser, le Google Pixel Fold serait doté de 12 Go de RAM et décliné en version 256 Go au prix de 1799 dollars (1621 euros HT) et en version 512 Go au prix de 1919 dollars (1729 euros HT). Par ailleurs, Jon Prosser indique que les premiers éléments au sujet du smartphone pourraient être dévoilés dès la semaine prochaine avec un premier teaser publié le 26 avril. Il faudrait cependant patienter de longues semaines avant la disponibilité du smartphone pliant, attendu pour le 27 juin.

Deux écrans 120 Hz et cinq appareils photo au programme

Pour l’écran extérieur, le Pixel Fold serait doté d’une dalle de 5,8 pouces au format 17,4:9 avec une définition de 2092 x 1080 pixels, une densité de 408 pixels par pouce (ppp) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran interne embarquerait quant à lui un écran de 7,6 pouces au format 6:5 avec une définition de 2208 x 1840 pixels et une densité de 380 ppp, toujours en 120 Hz. La batterie embarquée permettrait quant à elle d’utiliser le smartphone plus de 24 heures et jusqu’à 72 heures.

On retrouverait par ailleurs un processeur Google Tensor G2. Pour l’appareil photo principal, le Pixel Fold serait équipé d’un capteur photo de 48 mégapixels au format type 1/2″ associé à un objectif grand-angle permettant un champ de vision à 82° et avec une ouverture de f/1,7. Le module ultra grand-angle disposerait quant à lui d’un capteur de 10,8 mégapixels associé à un objectif 121,1° et une ouverture de f/2,2. Enfin, l’appareil pour le téléobjectif embarquerait un capteur de 10,8 mégapixels avec un objectif doté d’un angle de champ de 21,9° et d’une ouverture de f/3,05. De quoi permettre un zoom optique x5 et un zoom « Super Res » x20.

Pour les selfies, l’appareil profiterait d’un appareil frontal de 9,5 mégapixels ouvrant à f/2,2 tandis que la caméra de l’écran interne serait équipée d’un capteur de 8 mégapixels et d’un objectif ouvrant à f/2,0.

Une première prise en main du Pixel Fold

Outre celle de Front Page Tech, une seconde vidéo mise en ligne ce samedi par le leaker Kuba Wojciechowski permet de découvrir le design de l’appareil via une courte prise en main. L’occasion de découvrir la charnière et la pliure interne de l’écran, qui semble bel et bien visible.

On en saura plus sur le Pixel Fold lors de sa présentation officielle, attendue pour le 10 mai prochain. D’ici là, vous pouvez retrouver tout ce que l’on sait sur le smartphone pliant de Google dans notre dossier dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).