Le Google Pixel 7a marquerait la fin d’une ère

Selon le leaker Yogesh Brar, Google devrait purement et simplement stopper sa gamme « Pixel a » après la sortie du Pixel 7a, pour mieux se concentrer sur ses modèles Vanilla et Pro.

Le Google Pixel 7a marquera-t-il la fin d’une petite ère ? Plusieurs faisceaux d’indices tendent à dire que oui, même si la prudence est de mise face aux divers éléments avancés. Cette fois-ci, c’est au tour du leaker Yogesh Brar d’émettre l’hypothèse selon laquelle le Pixel 7a est le dernier du genre. Aucun Pixel 8a ne verrait alors le jour en 2024.

Pour lui, la firme de Mountain View se contentera chaque année d’une version Vanilla et Pro pour chacune de ses nouvelles générations, ainsi que d’un modèle pliable. Pour rappel, un Pixel Fold est attendu de pied ferme à l’occasion de la Google I/O du 10 mai prochain. Ce serait le tout premier pliable du géant américain.

Ce n’est pas la première fois que l’existence de la gamme « Pixel a » est remise en cause. En décembre 2022, Android Authority a apparemment mis la main sur le calendrier commercial de Google – via une source anonyme –, étalé sur la période 2023-2025. Il se murmurait alors que l’entreprise se réservait le droit de supprimer le Pixel 8a.

Pixel a series seems to be coming to an end. With the spec and price bump on the Pixel 7a, it is certain that there won't be any 8a coming.

Google will likely stick with vanilla and Pro models alongside a foldable going forward. Something similar might happen with Samsung

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 1, 2023