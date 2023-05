Google Pixel : cette fonction va chouchouter vos oreilles

Les smartphones Pixel pourraient bientôt se voir doter d'une nouvelle fonctionnalité. Il s'agirait d'une alerte avertissant l'utilisateur lorsque des bruits environnants seraient susceptibles d'affecter son audition. Lorsque le smartphone entendra un son trop fort, il pourrait conseiller à son propriétaire de s'en éloigner.

Le widget « At a Glance » — « Aperçu » en français — de la Pixel Experience, qu’on trouve sur les smartphones Google, pourrait encore se compléter. Les équipes de 9to5Google ont trouvé la trace d’une énième fonctionnalité dans le code source d’Android sur un Pixel 7. Il s’agit d’une alerte de bruit qui se déclenche lorsque ce dernier est trop fort. Le but : protéger votre audition.

Une fonctionnalité de protection de l’audition sur les smartphone Pixel

Le média 9to5Google, repris par XDA Developers, a trouvé dans une mise à jour du composant système Android System Intelligence sur un Pixel 7 une référence à une fonctionnalité baptisée « Alerte de son fort ». Sa description indique qu’elle alerte lorsqu’un son fort et dommageable pour l’audition est détecté.

Les équipes qui ont trouvé ce bouton supposent qu’elle apparaîtra dans le widget « At a Glance » des Pixel. Cela n’en ferait pas le seul appareil à mesurer les décibels via son microphone : l’Apple Watch possède une fonction similaire. Lorsqu’elle détecte un bruit entre 80 et 100 décibels, elle alerte son utilisateur.

Un widget « At a Glance » avec plein de fonctions de sécurité

Depuis quelques mois, ce widget « Aperçu » se complète de plus en plus avec des fonctionnalités pour protéger physiquement les utilisateurs et assurer leur sécurité. C’est le cas aujourd’hui avec des alertes à propos des tremblements de terre, des changements de la qualité de l’air ou des indicateurs de conditions météorologiques extrêmes.

Pour le moment, cette fonction d’alerte de son fort n’est pas disponible et pourrait ne jamais l’être. Simplement, on sait que Google travaille dessus et qu’elle pourrait prochainement arriver.

