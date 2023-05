Des écouteurs sans-fil offerts : l’offre de lancement Pixel 7a se dévoile en France

Offre de remboursement, date de sortie et prix : les derniers détails autour du lancement du Google Pixel 7a en France semblent désormais connus.

Ce n’est plus un secret, Google présentera de nouveaux smartphones dans quelques jours à l’occasion de la Google I/O. La marque a déjà dévoilé le design du Pixel Fold et les fuites se multiplient autour du Google Pixel 7a. Les dernières en date nous viennent directement de France et nous permettent de découvrir les détails sur le lancement.

Lancement dès le 10 mai

On apprend grâce à la photo d’une affiche de La Fnac que le Google Pixel 7a sera proposé en France avec une offre de lancement du 10 au 22 mai 2023. Autrement dit, la sortie du téléphone est déjà imminente. Pour ce lancement, Google offrira des écouteurs Google Pixel Buds-A pour les premiers acheteurs du smartphone. Une belle offre, car les écouteurs nous avaient plutôt convaincus lors de notre test grâce à un design confortable et une bonne qualité des graves. Les écouteurs offerts ont une valeur de 79 euros dans le commerce.

Les plus attentifs noteront que les petites lignes précisent déjà un site pour participer à cette offre. Problème, l’URL indiquée sur cette affiche comporte une faute (il manque un s à reward). Résultat, le lien redirige vers un site malveillant.

La bonne URL est la suivante, en se basant sur celle du lancement du Pixel 7, mais la page est pour le moment indisponible.

Un prix autour des 500 euros

Le journaliste Roland Quandt toujours bien informé concernant le lancement de nouveaux produits en Europe a publié un tweet affirmant un tarif de 449 livres pour le Pixel 7a, dont la conversion tomberait à 510 euros pour l’Europe. Un prix également avancé par le leaker Billbil-kun sur Twitter.

EXCLUSIVE

PRICE REVEAL 🔹Google Pixel 7a (Arctic Blue/ Cotton / Carbon): 509€*

🔹Official Pixel 7a case from Google (Arctic Blue / White / Carbon / Jade): 34.99€* *Prices are valid for France only#Pixel7a — billbil-kun (@billbil_kun) May 4, 2023

Un tarif moins intéressant sur le papier que les 460 euros du Pixel 6a. Surtout quand il est déjà possible de trouver le Google Pixel 7 à 535 euros dès aujourd’hui en France sur Amazon, soit seulement 25 euros de plus que le prix supposé du Google Pixel 7a.

Rendez-vous le 10 mai 2023 pour assister à la Google I/O et découvrir dans le détail ce nouveau smartphone et la stratégie de Google.

