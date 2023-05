D’après cette vidéo, le Pixel 8 Pro pourrait vous servir de thermomètre en cas de fièvre

Une vidéo mise en ligne par 91Mobiles permet de découvrir un capteur de température présent au dos du Pixel 8 Pro qui pourrait vous servir de thermomètre.

Alors que Google vient tout juste de lancer son nouveau smartphone milieu de gamme, le Google Pixel 7a, le constructeur semble déjà avoir ses prochains modèles premium, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, dans les starting-blocks.

En effet, le site 91Mobiles a pu mettre la main, grâce au leaker Kuba Wojciechowski, sur une vidéo de prise en main du futur Google Pixel 8 Pro. De quoi permettre d’ores et déjà, à quatre mois de sa probable présentation, de découvrir le design sur smartphone, mais également une partie de ses caractéristiques techniques.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

De prime abord, le Pixel 8 Pro semble identique en de nombreux points au Pixel 7 Pro lancé en fin d’année dernière. On retrouve notamment la barre horizontale en aluminium au dos permettant d’accueil un module avec trois appareils photo. Néanmoins, en dessous du flash, on peut distinguer ce qui serait, selon 91Mobiles, un capteur de température. Ce capteur permettrait ainsi de prendre la température d’une personne simplement en l’approchant au plus près du crâne sans toutefois le toucher et en faisant tourner le smartphone autour de la tête. Un système assez proche de ce que propose actuellement la technologie utilisée sur des thermomètres sans contact.

Des données qui resteront privées

91Mobiles

précise par ailleurs que ce capteur pourra également servir à mesurer la température d’autres objets et que les données ne seront pas partagées dans le cloud, mais resteront privées. On peut cependant s’attendre à ce qu’elles intègrent les différentes applications de fitness et de santé de Google, qu’il s’agisse de Google Fit ou de Fitbit.

Si Google conserve son calendrier habituel, on peut s’attendre à une présentation officielle des Pixel 8 et Pixel 8 Pro dans le courant de l’automne. Pour rappel, la firme avait dévoilé ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro le 6 octobre 2022.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).