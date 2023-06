Pixel Watch : la montre de Google rattrape peu à peu son retard avec de nouvelles fonctions

Sur Reddit, un possesseur de Pixel Watch a découvert une nouvelle mesure proposée sur sa montre : la saturation en oxygène dans le sang. Cette fonction n'était jusque-là pas proposée par Google.

Peu à peu, Google continue à étoffer les fonctionnalités de la Pixel Watch. Alors que la première montre connectée du constructeur a été lancée en fin d’année dernière, elle ne proposait alors que des fonctionnalités plutôt limitées dans le domaine de la santé. Après la détection de chute ou les profils de dormeur issus de Fitbit, il semble que ce soit désormais au tour de la mesure de la saturation en oxygène dans le sang de débarquer sur la montre de Google.

En effet, le site 9to5Google a repéré plusieurs photos mises en ligne sur Reddit par un utilisateur permettant de découvrir une fonction qui n’était jusque-là pas présente sur la montre de Google : la mesure de la SpO2 — saturation pulsée en oxygène. Sur les photos, on peut ainsi voir la valeur affichée — en l’occurrence de 95 % — mesurée pendant la « dernière session de sommeil ». Il paraît donc que cette fonctionnalité ne fonctionne que durant la nuit pour suivre le taux d’oxygène dans le sang de l’utilisateur. Par ailleurs, une deuxième photo va permettre de contextualiser cette valeur pour l’utilisateur.

Rappelons que la mesure de la SpO2 sert à évaluer vos capacités respiratoires et si vous consommez suffisamment d’oxygène. Généralement, on considère qu’une personne en bonne santé va avoir une SpO2 comprise entre 100 et 95 %. En cas de difficultés, ce taux peut descendre sous les 95 %. En revanche, un taux inférieur à 90 % peut s’avérer inquiétant, puisque le but du sang dans l’organisme est justement de distribuer l’oxygène via ses globules rouges.

Un capteur présent au lancement de la montre… mais désactivé

On pouvait s’attendre à un déploiement de cette fonctionnalité après la sortie de la Pixel Watch. Il faut dire que la montre de Google utilise un capteur de fréquence cardiaque développé en partenariat avec Fitbit. Or, ce cardiofréquencemètre se double également d’un oxymètre pour mesurer la saturation en oxygène dans le sang. Néanmoins, il manquait encore le support logiciel pour activer cette fonctionnalité.

Selon plusieurs rumeurs, Google mettrait par ailleurs les bouchées doubles pour sa prochaine montre connectée, la Pixel Watch 2, dont l’annonce est attendue pour l’automne prochain, en même temps que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Cette montre devrait en effet embarquer de nouveaux capteurs, permettant notamment de mesurer plus efficacement le niveau de stress de l’utilisateur.

Pour l’heure, il convient cependant de rester prudent. Google n’a en effet pas encore annoncé officiellement le déploiement de sa fonction de mesure d’oxygène sanguin et on ignore encore quand elle sera disponible pour tous les utilisateurs de Pixel Watch.

