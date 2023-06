Pixel Watch 2 : Google travaillerait sur des fonctions de santé plus poussées

D'après le site 9to5Google, la Pixel Watch 2 profiterait de mesures plus poussées pour le stress. Une affirmation qui semble se confirmer alors que Google communique sur ces mesures.

Au moment de la sortie de la Pixel Watch, en fin d’année dernière, Google indiquait que sa montre connectée avait été conçue en partenariat avec les équipes de Fitbit, racheté en 2021. C’est ainsi que la montre embarque un cardiofréquencemètre développé par Fitbit et des algorithmes de sa filiale.

Cependant, alors que la Pixel Watch était censé être la montre la plus haut de gamme jamais conçue par Fitbit, plusieurs fonctionnalités et mesures étaient aux abonnés absents. C’était notamment le cas de l’analyse des mouvements de natation, des exercices de respirations guidés, des profils de dormeur ou du capteur de stress AED, pourtant tous présents sur la Fitbit Sense 2, lancée quelques mois plus tôt.

Néanmoins, il semble que Google cherche à corriger ces lacunes pour sa prochaine montre connectée, la Pixel Watch 2. Le 30 mai, le site 9to5Google indiquait en effet que la prochaine montre de Google, attendue à l’automne, intégrerait de nouveaux capteurs pour ajouter davantage de données de santé aux utilisateurs :

Sur le front des caractéristiques, on a a appris que la Pixel Watch 2 aura des capteurs de santé similaires à la Fitbit Sense 2. Les aspects les plus notables de cette montre sous Fitbit OS sont un capteur d’activité électrodermale continue (cEDA) pour la gestion et le suivi du stress, ainsi qu’un capteur de température cutanée.

Un article de blog pour présenter ce capteur

Surtout, Google a publié un article de blog, vendredi 2 juin, pour présenter plus en détail le capteur électrodermal utilisé sur la Fitbit Sense 2. La firme y explique comment elle a pu développer spécifiquement ce capteur cEDA pour évaluer le stress des utilisateurs en fonction de la fréquence cardiaque, de la température cutanée, la transpiration ou la variabilité de fréquence cardiaque (VFC).

Cet article de blog semble quelque peu sortir de nulle part, alors même que la seule montre Fitbit qui en profite, la Sense 2, a été lancée en août 2023, il y a plus de neuf mois. Néanmoins, le fait pour Google de mettre en avant cette technologie et les apports qu’elle pourrait apporter semble paver la voie à l’intégration de ce capteur dans la prochaine montre haut de gamme de la firme, la Pixel Watch 2.

Le lancement de la Google Pixel Watch 2 est en effet pressenti pour le mois d’octobre prochain, dans quatre mois, en même temps que les prochains smartphones du constructeur, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.