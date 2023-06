Avec ces nouvelles règles, être payé par YouTube devient plus facile… pour certains

Google a annoncé ce 13 juin une révision importante de ses règles de monétisation. Ces nouvelles modalités devraient permettre aux « petits » YouTubers de se dégager plus rapidement des revenus sur la plateforme.

Dans une note de blog partagée ce 13 juin, YouTube annonce une révision majeure des règles encadrant l’accès à la monétisation des vidéos diffusées sur sa plateforme. Beaucoup moins strictes, ces nouvelles conditions entreront en vigueur dès cette année dans le cadre de son YouTube Partner Program et concerneront à la fois les vidéos et les Shorts (ces petits clips verticaux inspirés des vidéos TikTok).

On apprend toutefois que seule une poignée de pays sera concernée dans un premier temps : la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, Taïwan et la Corée du Sud. YouTube assure néanmoins avoir pour projet d’étendre ces nouvelles règles à tous les pays éligibles à son programme partenaire « au fil du temps ».

YouTube veut aider à la monétisation des « petits » YouTubers

Quoi qu’il en soit, voici les nouvelles conditions requises pour accéder à la monétisation de vidéos sur YouTube :

Disposer d’au moins 500 abonnés

Procéder à 3 uploads valides par périodes de 90 jours

Avoir eu au moins 3 000 heures de contenus visionnées au cours de l’année passée

Pour les shorts, les règles sont différentes. YouTube impose cette fois au moins 3 millions de vues publiques validées en 90 jours pour accéder à la monétisation. Dans le même post, YouTube précise également ouvrir son outil d’achat avec affiliation à tous les créateurs américains ayant plus de 20 000 abonnés.

Comme le précise 9to5Google, la plateforme était jusqu’à présent plus stricte… et l’est toujours dans une majorité de pays, dont la France, où il faut toujours disposer d’au moins 1 000 abonnés et de 4 000 heures de contenus visionnés au minimum (ou 10 millions de vues sur les Shorts) pour profiter de la monétisation.

Au travers de ces nouvelles dispositions, le service de VoD de Google semble donc vouloir faciliter la tâche aux « petits » YouTubers, en leur permettant d’accéder beaucoup plus tôt dans leur parcours à un début de revenu. Une stratégie qui pourrait s’avérer payante pour booster la création de contenus sur la plateforme.

