La nouveauté que vous n’attendiez pas : les shorts pourraient intégrer YouTube Music

YouTube Music pourrait intégrer des vidéos au format vertical. C'est du moins ce que laisse penser un test en ce moment en cours sur l'application de streaming musical.

YouTube Music a beau être le service de streaming musical avec la plus mauvaise qualité audio, il n’en reste pas moins une bonne alternative. Le service de Google a en effet deux avantages pour lui : une offre groupée avec YouTube Premium, qui permet de se passer de pubs sur la plateforme de vidéos, et un catalogue pharaonique, héritage d’années de vidéos musicales postées sur YouTube.

Le service accuse cependant un retard certain face aux géants du secteur, Spotify, Apple Music et autres. Un retard que YouTube Music semble ne pas vouloir laisser s’installer sur la dernière mode des services de streaming musical : l’intégration d’une interface façon TikTok.

Dans les pas de Spotify

En mars dernier, Spotify a en effet annoncé sa plus grande refonte depuis 2013 avec l’intégration plus importante de vidéos en format vertical ainsi qu’un défilement vertical lui aussi. Il n’en fallait pas plus pour que YouTube lui embraye le pas.

Selon le média spécialisé 9to5Google, YouTube Music devrait intégrer prochainement les YouTube Shorts à son interface. Il ne s’agirait évidemment que des vidéos orientées vers la musique. D’après 9to5, un nouvel onglet est testé en ce moment même. Intitulé « Samples » en anglais, il s’intègrerait entre l’onglet Accueil et Explorer.

Comme l’indique 9to5, il n’est pas encore certain qu’il ne s’agisse pas simplement d’une intégration de vidéos verticales par-dessus les titres musicaux, plutôt que de simples shorts. Le fait que la capture d’écran visible ci-dessus, partagée sur Reddit par un utilisateur, mentionne shorts dans ces icônes à droite tend à donner du poids à l’une des deux options.

TikTok est devenu en quelques années un acteur incontournable de l’industrie de la musique, certains artistes explosant soudainement après qu’un de leur titre est devenu une trend TikTok. YouTube cherchant à tout prix à concurrencer son rival aux vidéos vertical, il ne serait pas étonnant que la plateforme pousse son service jusque sur YouTube Music.

