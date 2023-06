La Pixel Watch accueille une fonction qui fait gagner du temps et de l’espace

Google commence à déployer sur sa Pixel Watch une fonctionnalité attendue depuis quelques semaines : la complication « At a glance ». Motorisée par Google Assistant, cette dernière permet d'afficher de manière dynamique plusieurs informations sur l'écran d'accueil.

Coup d’envoi, du moins progressif, pour la complication « At a glance » sur la Google Pixel Watch. Animée par Google Assistant, cette nouvelle fonctionnalité, que l’on pourrait traduire par « en un coup d’œil » en bon français, a pour objectif d’afficher de manière dynamique des informations sur l’écran d’accueil de votre montre.

Dans le détail, elle se limitera au moins dans un premier temps à la météo et à un rappel de vos prochains rendez-vous ou évènements, constituant ainsi une sorte de complication « 2-en-1 » offrant deux informations en un seul et même endroit. Parfait pour les utilisateurs souhaitant maximiser les données affichées sur leur écran d’accueil sans trop l’encombrer.

Une complication accessible dans certains contextes seulement

Comme le souligne 9to5Google, « At a glance » n’est toutefois disponible que dans certains contextes seulement. On apprend par exemple que pour l’activer il faut au préalable avoir choisi l’emplacement rectangulaire voué aux complications depuis les dispositions Modular II ou Modular III du cadran Utility. Cet emplacement rectangulaire devrait aussi être disponible par la suite dans certaines Watch-faces tierces, lit-on. Une fois ces configurations faites, vous devriez voir la complication « At a glance » depuis l’écran de personnalisation, sous la forme d’une extension d’Assistant.

Lors de sa première utilisation « At a glance » vous demandera d’autoriser l’accès de Google Assistant à votre calendrier. Une fois active, cette nouvelle complication affichera par défaut la date, avec une icône pour les conditions météorologiques actuelles et la température. Cliquer dessus vous renverra d’ailleurs vers l’application météo, et le cas échéant vos prochains évènements seront affichés à la place de cette icône date / météo. En prime, on apprend qu’un compte à rebours en minutes de votre prochain rendez-vous, par exemple, sera alors affiché avec le nom et la durée de l’événement en question.

Quant au déploiement, il se fait côté serveur chez Google et n’implique donc pas l’installation d’une mise à jour particulière sur votre montre. On espère par contre que Google enrichisse par la suite cette fonction prometteuse, mais pour l’instant assez limitée.

