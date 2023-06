Pixel Watch : cette fonction très attendue et bonne pour votre sommeil arriverait enfin

Google travaillerait sur une mise à jour de l'application compagnon de sa Pixel Watch. Elle permettrait de synchroniser la fonction « Ne pas déranger » de son smartphone avec le mode de coucher de la montre.

Quoi de pire que de penser à désactiver les notifications sur sa Pixel Watch, mais pas sur son smartphone la nuit ? Pour l’instant, il peut faire cela sur ses deux appareils, mais Google travaillerait à une solution toute simple, si l’on en croit les découvertes de l’équipe APK Insight de 9to5Google.

La fonction « Ne pas déranger » synchronisée entre la Pixel Watch et son smartphone

Cette équipe a fouillé dans le code source de l’application compagnon de la montre connectée et a découvert la mention d’une fonction qui permettrait de « Synchroniser les modes Ne pas déranger et l’heure du coucher sur votre montre et votre téléphone afin que vous n’ayez pas à les gérer séparément ». Activer ce paramètre sur l’un des appareils l’activerait également sur l’autre et vice-versa.

Dans l’application, il serait aussi mentionné de la part de Google que cela permettrait de « limiter les interruptions » et « d’unifier vos appareils pour simplifier votre journée ». Une fonction qui pourrait être gérée depuis une nouvelle section de l’application Pixel Watch nommée « Ne pas déranger et heure du coucher », pas disponible pour le moment.

On peut penser que cette fonctionnalité serait lancée via une mise à jour mensuelle et non lors d’une « Feature Drop » trimestrielle. En effet, cette dernière mise à jour importante a eu lieu il y a quelques jours et la prochaine n’est prévue que pour le mois de septembre. C’est en tout cas sur cela que table le média anglophone 9to5Google.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !