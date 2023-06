Android : cette future fonction veut vous donner envie de passer plus d’appels sur votre tablette

Dans de futures mises à jour d'Android et des applications, nous pourrions transférer nos appels VoIP de notre smartphone vers notre tablette tactile. De quoi passer ses appels depuis sa tablette, pour profiter d'un écran plus grand pour la vidéo, ou pour pouvoir plus facilement chercher quelque chose pendant la conversation.

L’arrivée de la Pixel Tablet a relancé le développement des fonctionnalités d’Android dédiées aux tablettes tactiles. Comme le rapporte XDA Developers, lors de la Google I/O 2023, Google a présenté un nouvel ensemble de développement pour Android, nommé Telecom Jetpack. Il pourrait permettre de transférer des appels de son smartphone vers sa tablette.

Ce à quoi le transfert d’appels sur tablette pourrait ressembler

Les appels avec WhatsApp, Google Meet, Messenger et consorts peuvent être passés depuis un smartphone, mais aussi depuis une tablette. L’avantage avec cette dernière, c’est que l’on a un écran plus grand et potentiellement de meilleurs haut-parleurs. Aujourd’hui, il faut décrocher depuis sa tablette pour y passer ses appels. Cela pourrait devenir de l’histoire ancienne, grâce à Telecom Jetpack.

Cet outil permet « la prise en charge de la commutation et du routage audio transparents, ainsi que le transfert d’appels pour les applications VoIP ». Google a ainsi imaginé ce à quoi cela pourrait servir dans une capture d’écran partagée lors d’une conférence de la Google I/O : lors d’un appel Google Meet, avec un bouton de transfert d’appel, permettant de le diffuser sur une tablette Pixel. Pour le moment, Telecom Jetpack est encore en version initiale et les développeurs peuvent tester celle-ci.

Pas d’appels téléphoniques pour le moment

Il est possible qu’un jour cela concerne les appels téléphoniques « classiques », mais pour le moment, c’est limité aux seuls appels VoIP, soit les appels via des applications de messagerie ou de visioconférence. Ce n’est pas la première fois que Google travaille sur une telle fonctionnalité.

En 2021, l’entreprise préparait « Nearby Calling », « Appel à proximité » : une fonctionnalité qui permettait d’accéder aux appels reçus par son smartphone sur son Nest Hub lorsqu’on était à proximité de ce dernier. Depuis, plus rien, si ce n’est que la Pixel Tablet est sortie.

