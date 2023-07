Google exploite les données de ses utilisateurs pour améliorer ses IA… mais pas les vôtres

Google a changé ses règles de confidentialité il y a quelques jours. Des changements qui permettent au géant du web d'utiliser tout ce que vous publiez en ligne afin d'entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. À première vue, la France ne semble pas concernée.

C’est l’année de l’intelligence artificielle : mais pour entraîner les systèmes, il faut beaucoup de données. Ça tombe bien, Google est un expert dans le domaine et est reconnu depuis des années. L’entreprise va cette fois-ci encore plus loin en collectant davantage de données.

Tout ce que vous publiez peut être utilisé pour entraîner les IA de Google

Dans une des sections des règles de confidentialité de Google, on peut désormais lire que « Google utilise des informations pour améliorer ses services et développer de nouveaux produits, fonctionnalités et technologies au profit de ses utilisateurs et du grand public. Par exemple, nous utilisons des informations accessibles au public pour former les modèles d’IA de Google et créer des produits et des fonctionnalités tels que Google Translate, Bard et les capacités de Cloud AI. »

Mais qu’est-ce qu’on publie avec son compte Google ? On peut penser que cela concerne les commentaires sur YouTube, les avis laissés sur Google Maps, ceux laissés sur des applications du Play Store, etc. Pour certains comptes, cela peut représenter des quantités astronomiques de textes et d’images.

Plus loin, on peut lire que Google peut « collecter des informations accessibles au public en ligne ou provenant d’autres sources publiques afin d’aider à former les modèles d’IA de Google ». Difficile de comprendre ce que cela signifie : on a presque l’impression que Google veut analyser le web public entier. Google n’a pour le moment pas fait de commentaire sur cette phrase.

Pas de changement en France, pour le moment

Ce changement dans les règles de confidentialité mis en place de 1er juillet ne s’applique qu’aux États-Unis. Sur la page française de Google, aucune mention de ces changements, bien qu’il y ait eu des modifications à cette même date.

On peut penser que puisque Google Bard n’est pas disponible en France (même si un moyen détourné permet d’y accéder), Google ne puisse pas exploiter les données de ses utilisateurs au sein de l’Union européenne. Le tout pour des questions de RGPD, législation européenne sur la protection des données. De plus, l’AI Act en cours de rédaction promet de davantage protéger les utilisateurs.

