Comment tester Google Bard, le concurrent de ChatGPT qui n’est pas disponible en France

Lors de la Google I/O, Google a annoncé le lancement de Google Bard, mais le chatbot d'intelligence artificielle n'est pas disponible en France. Mais il existe tout de même une méthode simple pour quand même tester le concurrent de ChatGPT.

Ce mercredi 10 mai avait lieu la Google I/O 2023, grande conférence de Google dédiée à ses nouveautés logicielles et matérielles. Au programme, il y avait beaucoup d’intelligence artificielle, et pour cause : c’est la tendance principale de cette année 2023. Dans ce domaine, Google se targue d’avoir Bard à disposition : un chatbot dont les usages sont semblables à ChatGPT ou à Bing Chat de Microsoft.

Pourquoi Google Bard n’est pas disponible en France

Google a annoncé en grande pompe rendre disponible Bard sans liste d’attente et dans 180 pays. Tous les pays du monde ? Non, la France ne fait pas partie de la liste. Mais comme l’a fait remarquer Le Figaro, il n’y a pas que les Français qui en sont privés. En réalité, ce sont tous les pays de l’Union européenne à qui l’accès au chatbot est bloqué, si l’on en croit la liste des pays où Bard est accessible.

Google n’a fait aucun commentaire sur la question, mais les raisons de ce non-déploiement sur le Vieux Continent peuvent facilement se deviner. En mars dernier, ChatGPT avait été bloqué en Italie pour non-respect du RGPD, le règlement européen de protection des données, avant d’être finalement débloqué. Pour prévenir toute sanction ou blocage dans nos contrées, on peut penser que Google ait préféré ne pas prendre le risque d’y déployer Bard.

Comment tester Google Bard depuis la France : merci les VPN

Mais il existe un moyen simple d’utiliser Google Bard lorsqu’on réside en France et plus généralement dans l’Union européenne. Il s’agit du recours à un VPN. Un réseau privé virtuel (abrévié en VPN) permet de localiser sa connexion où l’on souhaite, y compris dans un autre pays. Avec un VPN et en se localisant aux États-Unis, nous avons pu accéder à Google Bard et converser avec lui. Il est toutefois nécessaire de se connecter avec un compte Google.

Seules les langues anglaise, japonaise et coréenne sont utilisables pour le moment. Pour les moins anglophones, impossible donc d’utiliser Bard en français, d’autant plus que l’interface n’est pas traduite non plus.

Grâce à cette méthode, nous avons pu demander à Google Bard ce qu’il savait de Frandroid et l’outil a pu nous donner une réponse complète. La connexion Internet nécessaire pour utiliser un chatbot n’étant pas élevée, même avec les limitations d’un VPN, cela fonctionne très bien.

