Google Pixel 8 Pro : voici comment il se distinguerait du Pixel 7 Pro

Le leaker Yogesh Brar a partagé certaines caractéristiques attendues pour le futur Google Pixel 8 Pro. Le smartphone conserverait en grande partie la même fiche technique que son prédécesseur.

Comme chaque année, c’est au début de l’automne que Google devrait présenter sa nouvelle gamme de smartphones avec deux modèles attendus en 2023 : le Google Pixel 8 et le Google Pixel 8 Pro. Alors que leur présentation n’est pas attendue avant début octobre, le leaker indien Yogesh Brar, généralement bien informé, a partagé sur Twitter de nombreuses caractéristiques attendues du Google Pixel 8 Pro.

Dans un message mis en ligne sur le réseau social, Yogesh Brar a divulgué une belle liste de caractéristiques du smartphone. Selon ses informations, le Google Pixel 8 Pro aurait ainsi droit à un écran Oled 120 Hz de 6,7 pouces avec une définition QHD+, à un processeur principal Google Tensor G3, adossé à une puce Titan, à 12 Go de RAM et à 128 ou 256 Go de stockage.

Toujours selon ses informations, le smartphone le plus haut de gamme de Google embarquerait trois modules photo au dos : un module principal avec capteur de 50 mégapixels et stabilisation optique, un module ultra grand-angle de 64 mégapixels et un module avec téléobjectif de 48 mégapixels. Pour les selfies, il faudrait compter cette fois sur un capteur de 11 mégapixels.

Un nouveau capteur de température

Le smartphone profiterait par ailleurs d’une nouveauté en termes de capteur, avec un capteur de température. Ce capteur a déjà fait l’objet de précédentes fuites et pourrait être logé dans le module photo pour un usage qui reste encore à déterminer.

Le Pixel 8 Pro serait par ailleurs équipé d’Android 14, d’un capteur d’empreintes digitales ultrasonique, d’une batterie de 4950 mAh et d’une charge filaire d’une puissance de 27 W.

Pixel 8 Pro Pixel 7 Pro Écran 6,7" QHD+ 120 Hz Oled LTPO 6,7" QHD+ 120 Hz Oled LTPO RAM 12 GO 12 Go Stockage 128 / 256 Go 128 / 256 Go Batterie 4950 mAh 5000 mAh Charge filaire 27 W 30 W Photo principal 50 MP 50 MP Photo ultra grand-angle 64 MP 12 MP Photo téléobjectif 48 MP 48 MP Selfie 11 MP 11 MP Capteur d'empreintes Ultrasonique Optique Capteur de température Oui Non

Concrètement, en comparant les caractéristiques annoncées par Yogesh Brar et celles du Pixel 7 Pro, les nouveautés devraient être assez rares. Elles devraient se concentrer sur le module photo ultra grand-angle avec un capteur de meilleure définition. Le capteur passerait également d’une technologie optique à une technologie ultrasonique — déjà utilisée par Samsung — réputée plus fiable. Enfin, le Pixel 8 Pro embarquerait, comme on l’a vu, un capteur de température dont le Pixel 7 Pro est dépourvu.

Il faudra encore patienter quelques mois avant d’en savoir plus sur le Pixel 8 Pro, puisque son annonce devrait intervenir dans le courant du mois d’octobre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.