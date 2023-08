Plus besoin d’assister aux réunions, Google le fait à votre place avec Duet AI

Google lance officiellement Duet AI, l'intégration globale de ses modèles d'intelligence artificielle à Google Workspace et donc à ses outils bureautiques.

Après une annonce lors de la Google I/O 2023 en mai dernier et une période de bêta privée, la firme met à disposition son moteur Duet AI dans sa suite d’outils Google Workspace. Tous les outils Google vont ainsi exploiter les dernières innovations en termes d’IA générative et globalement de productivité avec ce « collaborateur en temps réel ».

Duet AI fait (quasiment) votre travail pour vous

Les outils bureautiques de Google que sont Google Docs, Google Sheets et Google Slides vont ainsi être boostés à l’IA, vous permettant de générer du contenu selon des requêtes parfois très simples. Le fameux « Aide-moi à écrire » de Google Docs exploitera le modèle de langage PaLM 2 de la firme pour écrire à votre place et vous proposer une base de travail. Pareil sur Google Sheets qui s’occupera de l’organisation de vos tableaux avec vos données brutes.

Duet AI s’intègrera aussi dans Google Slides pour vous aider à créer des présentations basées elles aussi sur des données brutes. La firme prend ici l’exemple d’un rapport trimestriel que le moteur construira en allant chercher les chiffres et documents présents sur votre Google Drive et Gmail. De quoi se mâcher une grosse partie du travail avant de finaliser ce genre de présentation. On attend cependant de voir à quel point cette curation de données peut être efficace, surtout quand l’utilisateur n’est pas le plus sérieux dans la nomenclature de ses fichiers.

Google assiste aux réunions à votre place

Google a profité de ce lancement officiel pour dévoiler l’intégration de son IA à Google Meet. Duet IA pourra faciliter la prise de notes lors de réunions et envoyer un résumé à toutes les personnes présentes. Et si vous êtes en retard ou même absent, vous pourrez même demander à Google d’y assister à votre place pour ensuite vous envoyer un récapitulatif de tout ce qui s’y est dit.

Et si votre entreprise utilise Google Chat, l’outil pourra se transformer en bot conversationnel connecté à internet, pour avoir un résumé des discussions en cours ou poser n’importe quelle question directement dans le salon. L’outil de discussion de Google en profite d’ailleurs pour refondre son interface avec, on imagine, ses concurrents comme Microsoft Teams et Slack en ligne de mire.

Une offre d’essai gratuite

Il faudra maintenant vérifier toutes ces promesses, car elles sont nombreuses et pour certaines très ambitieuses. Quand on voit comment Google Bard, la réponse de Google à ChatGPT, est loin d’avoir répondu aux attentes à sa sortie, on reste donc prudent sur les annonces de la firme pour les professionnels.

Et ça tombe bien, il est possible d’essayer Duet AI gratuitement pour toutes les organisations en remplissant un formulaire. L’abonnement s’élèvera ensuite à 30 dollars par utilisateur pour les entreprises, le même tarif adopté par Microsoft pour son offre IA intitulée Copilot.

