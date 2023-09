Le Pixel 8 Pro pourrait vous bluffer avec son nouveau mode vidéo

Google pourrait proposer un mode vidéo de nuit pour la vidéo. L'offensive sur la vidéo semble bel et bien se confirmer.

Les Google Pixel 8 seront présentés officiellement le 4 octobre 2023. Et une information provenant de 9to5Google nous confirme qu’après avoir posé un standard en photo sur Android, Google voudrait mettre les bouchées doubles sur la vidéo.

Alors que de précédentes rumeurs évoquaient l’arrivée d’un Audio Magic Eraser, ou un déflouteur de vidéo qui s’annonce bluffant, la firme de Mountain View préparerait encore une autre surprise. Selon 9to5Google, Google proposerait une vision de nuit en vidéo.

En clair, l’idée est de proposer un mode nuit pour la vidéo. Si ce dernier est aussi bluffant que ce que sont capables de produire les Pixel sur les photos, il peut s’agir d’une fonctionnalité reine qui sera énormément mise en avant par Google.

On le voit, si les Pixel 8 et 8 Pro ne révolutionneraient a priori pas la philosophie de design de Google, le géant semble bien décidé à proposer des nouveautés logicielles de son cru, dopée par son ISP conçu en interne.

Le tiroir à SIM et le prix dans la balance

La publication revient également sur des affirmations selon lesquelles Google supprimerait le tiroir à SIM sur ses téléphones. Pour 9to5Google, ce ne sera pas le cas.

Selon une très récente rumeur, le prix des Pixel 8 et 8 Pro pourrait exploser en Europe, pour atteindre les 874 euros et 1235 euros pour les versions de base. Une rumeur d’augmentation à laquelle nous ne croyons pas vraiment tant cette hausse paraitrait disproportionnée. Rappelons que les Pixel 7 et 7 Pro se négocient à 650 et 900 euros.

