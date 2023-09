Pixel Watch 2 : Google confirme la date de présentation et le petit relooking

Google confirme la sortie de sa deuxième montre connectée, la Pixel Watch 2. En plus du nom, un premier changement dans le design est donc confirmé.

Google va donc bel et bien présenter une Pixel Watch 2 lors de sa conférence du 4 octobre 2023, dont les Pixel 8 et 8 Pro seront les stars, mais aussi Android 14 qui devrait être déployé à ce moment-là. Si nous sommes aussi sûrs de nous, c’est parce que la firme de Mountain View vient de mettre à jour la page de son store consacrée aux futures annonces et qu’on y voit écrit noir sur blanc : « Plus d’aide à portée de main avec la Google Pixel Watch 2 ». Le doute n’est plus permis et le nom est désormais officiel. Pas de Pixel Watch 2ᵉ génération façon Apple.

Nous avons donc, par la même occasion, la première image officielle de la Pixel Watch 2, dont le seul élément visible qui semble avoir changé est la couronne rotative, désormais plus arrondie.

La première Pixel Watch La Pixel Watch 2

À ce stade, c’est tout ce que nous savons officiellement dessus. Les précommandes débuteront le 4 octobre à la suite de la conférence.

Nouveau processeur, mesures de santé

Heureusement, les fuites sont là pour agrémenter un peu les nouvelles entourant la deuxième montre de Google. Deux éléments importants devraient évoluer : déjà les mesures de santé, élément fondamental pour une montre connectée, devraient s’améliorer. Un nouveau capteur s’inviterait, le capteur d’activité électrodermale continue, aussi appelé cEDA. Celui est capable de capter une partie de l’activité électrique sur la surface de la peau, ce qui aide à déterminer le niveau de stress. La mesure de la température cutanée pourrait aussi être introduite.

La montre devrait aussi bénéficier d’un nouveau processeur, le Snapdragon W5 Gen 1 offrant plus de performances, mais aussi une meilleure gestion de la température et donc potentiellement, un léger gain en autonomie. La batterie passerait d’ailleurs de 294 mAh à 306 mAh. Pas de quoi révolutionner la chose. La mémoire vive se maintiendrait à 2 Go et l’écran Oled conserverait son diamètre de 1,2 pouce.

