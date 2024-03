Google Drive : une future fonctionnalité bien pratique pour organiser vos fichiers

Google va bientôt vous permettre de choisir des catégories pour vos fichiers afin de faciliter votre organisation au sein du service.

S’y retrouver dans tous ses fichiers sur Google Drive peut parfois être un défi, surtout si vous êtes naturellement désorganisé. Le service cloud de Google s’est grandement amélioré ces derniers mois, en proposant notamment une nouvelle page d’accueil plus intelligente, mais aussi une fonctionnalité pour scanner et sauvegarder vos documents administratifs.

Une future mise à jour devrait faciliter la gestion de vos fichiers qui pourront ainsi rejoindre plusieurs catégories prédéfinies.

Catégoriser ses fichiers dans Google Drive

La fonctionnalité a été repérée par AssembleDebug sur son site TheSpAndroid, qui en avait déjà décelé les traces en janvier dernier. Concrètement, Google Drive va bientôt permettre à ses utilisateurs de choisir 12 catégories pour organiser leurs fichiers : voiture, banque, dépenses, maison, documents d’identité, assurance, santé, animaux de compagnie, école, impôts, voyage et travail.

Le fonctionnement est similaire à celui de votre compte en banque par exemple, vous pourrez choisir une ou plusieurs catégories pour un fichier en modifiant ses propriétés via le menu aux trois petits points. Ces catégories seront d’ailleurs visibles en haut de la page d’accueil de Google Drive pour un accès plus rapide.

Google semble être en train de tester la fonctionnalité auprès de quelques utilisateurs et celle-ci ne semble pas encore finalisée. Il faudra sans doute attendre quelques mois avant de la voir déployée sur le web et dans les versions iOS et Android de Google Drive.