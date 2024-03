Google Pixel 8a : performances, écran, photo, on sait presque tout

Le Pixel 8a livre une partie de sa fiche technique. Il s'approcherait dangereusement du Pixel 8 avec beaucoup de caractéristiques en commun, de quoi risquer de voir encore son prix s'envoler.

Google tiendra sa conférence Google I/O le 14 mai prochain. C’est lors de cet évènement que l’on devrait découvrir le nouveau Pixel 8a. Pixel 3a, Pixel 4a, Pixel 6a, Pixel 7a (le Pixel 5a n’est pas sorti en France) nous avons à chaque fois loué les prestations proposées par Google sur ses smartphones de milieu de gamme. Ils permettent d’accéder à la Pixel Experience et notamment tout le savoir-faire de Google en matière de logiciel et de photo à un tarif plus abordable.

On espère que le Pixel 8a ne dérogera pas à la règle. En attendant sa présentation officielle, on peut déjà se mettre sous la dent la flopée d’informations que révèle Android Authority. Nos confrères ont mis la main sur une large partie de ses caractéristiques « grâce à une source au sein de Google ».

Génération après génération, Google semble vouloir combler l’écart qui sépare ses modèles “a” de ses smartphones haut de gamme. Le Pixel 7a en est une preuve vivante avec l’apport du 90 Hz et de la charge sans fil.

Le même écran que le Pixel 8

Le Pixel 8a poursuit sa montée en compétence et se rapproche dangereusement du Pixel 8 sous certains aspects. Si l’on excepte le 0,1 pouce qui le sépare de son grand frère, sa dalle Oled partagerait les mêmes spécifications que la sienne. On passerait ainsi à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1400 nits, toujours en définition FHD+ (2400 x 1080 pixels).

Le design aussi aurait été revu pour se rapprocher de celui du Pixel 8. On pourrait dire adieu aux larges bords disgracieux du Pixel 7a, notamment. Même la connectique collerait avec celle des Pixel 8, le Pixel 8a ayant aussi une compatibilité DisplayPort, bien que Google n’ait encore rien présenté en matière de logiciel pour exploiter cette fonction.

Le Tensor G3 pour booster la photo

Côté processeur, on retrouverait sans surprise le Tensor G3, dernier-né des processeurs Google. Attention, si le nom ne diffère pas, il ne s’agirait pas de la même puce que celle des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Avec une enveloppe en plastique et non en métal, il chaufferait plus sur le Pixel 8a et ses performances seraient légèrement amoindries. Néanmoins, le gap de puissance versus le Tensor G2 sera sans nul doute notable.

Cette évolution de la puce du Pixel 8a est une bonne nouvelle pour sa partie photo puisque Google ne devrait pas retoucher celle-ci d’un point de vue matériel. On conserverait donc le Sony IMX787 de 64 Mpx du Pixel 7a, mais en profitant des avancées de traitement rendues possibles par le Tensor G3.

Pixel 8 ou Pixel 8a, la frontière s’amincie

Google continuerait d’améliorer son smartphone de milieu de gamme par grands bonds, au risque de flouter la frontière qui le sépare de ses smartphones plus chers. Sur le papier, la fiche technique du Pixel 8a pose question quant à la viabilité du Pixel 8.

Revers de la médaille, le prix du Pixel 8a pourrait aussi faire un bond. Si l’on considère le Pixel 7a, son tarif s’était envolé de 50 € par rapport au Pixel 6a. À 509 €, il était loin des 349 € réclamés à la sortie du Pixel 4a. Avec les améliorations avancées par Android Authority, le Pixel 8a pourrait aussi évoluer sur ce point. Ce ne serait d’ailleurs pas une surprise de la part de Google qui s’est permis de gonfler de 200 € la facture du Pixel 8 Pro par rapport au Pixel 7 Pro.