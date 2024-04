Google Messages fait machine arrière sur ce changement de design controversé

Google a visiblement écouté ses utilisateurs : après avoir introduit un changement de design vivement critiqué pour le champ de saisie de Google Messages, il semblerait que la firme fasse machine arrière dans une prochaine mise à jour.

On vous informe très régulièrement des mises à jour prévues pour Google Messages, l’application de messagerie native d’Android. Si on apprécie les récents changements, comme l’envoi facilité de plusieurs photos à la fois, la modification de messages après envoi ou la très attendue intégration de l’IA Gemini, d’autres changements nous ont semblé plus… douteux, dirons-nous.

En novembre dernier, Google a implémenté une barre de saisie scindée en deux, la partie inférieure servant aux différents raccourcis comme l’ajout de photos, d’émojis ou de fichiers. Mais voilà, ce changement a été accueilli avec tiédeur et incompréhension, incitant Google 6 mois plus tard à revoir sa copie.

Google Messages Télécharger gratuitement

Rendez-nous nous Google Messages !

Le changement a été repéré par AssembleDebug du site TheSpAndroid (via Android Police) au sein de la dernière version beta de l’application Google Messages (20240404_01). En activant l’option via une version rootée de l’application, AssembleDebug a ainsi pu retrouver le champ de saisie dans son design d’origine, avec une icône + remplaçant la barre de raccourci ainsi que l’icône émoji placée cette fois à gauche du texte.

L’actuel champ de saisie // Source : TheSpAndroid Le futur (ancien) champ de saisie // Source : TheSpAndroid

J’avoue avoir aussi été perturbé par ce changement il y a quelques mois, surtout que cet espace supplémentaire affichait une importante zone vide qui devait visiblement faire de la place pour ces différents raccourcis. Mais six mois après, on se demande toujours comment un tel changement a pu être validé, sans pour autant que cela soit gravissime, on s’entend.

Il faudra cependant encore attendre un peu avant de voir cette mise à jour arriver dans vos smartphones, mais gageons que Google l’implémente très bientôt dans une version finale de Google Messages.