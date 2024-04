YouTube chasse les bloqueurs de publicités, mais une alternative existe déjà

Depuis plusieurs mois, YouTube cherche à imposer l'affichage de ses publicités, même à celles et ceux qui utilisent des méthodes pour les éviter. Le géant de la vidéo en ligne annonce désormais aller plus loin en bloquant certaines applications tierces.

YouTube et la publicité, c’est de plus en plus inévitable. Depuis plusieurs mois, le géant de la vidéo en ligne pousse tous ses utilisateurs à accepter la publicité sur sa plateforme, même lorsqu’ils utilisent un bloqueur de publicité. Pour la plateforme, la seule alternative doit être l’abonnement à YouTube Premium, qui permet officiellement de faire l’impasse sur la publicité.

Ce lundi 15 avril, Google a fait une nouvelle annonce concernant cette stratégie, et cette fois, elle touche les applications tierces.

Google part à la chasse aux applications tierces

Google annonce un renforcement de sa lutte contre les applications tierces qui contreviennent aux conditions d’utilisation de YouTube, et la firme point spécifiquement du doigt les applications qui intègrent un bloqueur de publicité.

On pense, par exemple, aux applications comme Vanced, qui a aujourd’hui disparu et qui permettait pendant longtemps d’esquiver les publicités sur YouTube. Le bloqueur de publicité AdGuard permet également de lire des vidéos YouTube sans afficher la publicité. Si Google agit, les vidéos lancées depuis AdGuard pourraient afficher des messages d’erreurs ou un débit ralenti.

Le temps d’avance des développeurs

Google vise ici les applications disponibles clés en main pour le grand public, mais les plus férus ont déjà trouvé d’autres méthodes pour s’en passer.

C’est le cas du projet ReVanced, qui permet de patcher l’application YouTube officielle, celle de Google, pour lui faire adopter de nouveaux comportements. C’est évidemment uniquement possible sur Android, même si cela ne nécessite pas d’être Root.

La nouvelle politique de Google ne devrait pas toucher ReVanced pour le moment, puisqu’elle touche l’application officielle de Google.