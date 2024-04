Google Pixel 8a : la 99ᵉ fuite nous dévoile tout (ou presque)

À quelques jours de la Google I/O 2024, où le Google Pixel 8a devrait être officiellement présenté, le futur smartphone de la firme de Mountain View fait l'objet d'une nouvelle fuite. Et cette fois-ci, c'est le célèbre leaker Evan Blass qui s'y colle, dévoilant des visuels du Pixel 8a dans tous les coloris.

Le Pixel 8a est un smartphone très attendu. Il va succéder au Pixel 7a, qui avait su séduire par son excellent rapport qualité-prix. Avec le Pixel 8a, Google devrait continuer sur cette lancée, en proposant un smartphone performant à un prix abordable.

Les fuites autour du Pixel 8a : une tradition chez Google

Les fuites autour des smartphones Pixel sont devenues une véritable tradition chez Google. À chaque nouvelle sortie, les indiscrétions se multiplient, dévoilant peu à peu les caractéristiques et le design des futurs appareils. Pour la 99ᵉ fois, c’est le Pixel 8a qui fait les frais de cette tendance, avec des fuites en tout genre. Si cela permet aux fans de se faire une idée précise du futur smartphone, cela pose aussi la question de la capacité de Google à garder ses secrets. Le téléphone est apparu sur leur site officiel…

Le Pixel 8a sous tous les angles

Grâce aux fuites d’Evan Blass, on a désormais une idée très précise de ce à quoi ressemblera le Pixel 8a. Les visuels dévoilent un smartphone élégant, avec un écran poinçonné et un module photo arrière tout en longueur.

Comme vous pouvez le voir, Google utilise un design dans lequel les coins du boîtier sont encore plus arrondis que sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Le bord de l’écran est relativement large, le « menton » situé au bas de l’appareil est particulièrement frappant. Le Pixel 8a sera disponible en trois coloris : blanc, vert et bleu, ainsi qu’en noir.

Une présentation officielle attendue

Malgré toutes ces fuites, la présentation officielle du Pixel 8a reste attendue avec impatience. Lors de la Google I/O 2024, Google devrait lever le voile sur toutes les caractéristiques techniques du smartphone, ainsi que sur son prix et sa date de sortie. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir le fin mot de l’histoire.