Au tour de Google de faciliter le transfert d’images vers iCloud

Passer de Google Photo à iCloud devient un jeu d'enfant. En quelques clics, il sera possible de transférer toutes ses photos et vidéos d'un compte à l'autre, gratuitement et sans avoir à stocker quoi que ce soit sur son appareil.

Après plusieurs années d’utilisation, un smartphone est généralement rempli de photos et de vidéos, des souvenirs que l’on souhaite conserver et qui sont, avouons-le, l’une des principales raisons de souscrire à une offre de stockage dans le cloud. Ces dizaines (voire centaines) de gigaoctets de médias ne sont pas forcément faciles, ni rapides, à transférer d’un appareil à l’autre, et encore moins lorsqu’on passe d’Android à iOS (ou vice versa) et donc, potentiellement, de Google Photos à iCloud Photos.

En 2021, Apple a lancé un outil pour effectuer un tel transfert entre son service et celui de son concurrent. C’est désormais au tour de ce dernier de faire de même à partir de Google Takeout, son outil de récupération des données d’un compte Google. L’opération se déroule entièrement entre les serveurs des deux entreprises, et « peut durer de quelques heures à quelques jours, en fonction de la taille des photos et vidéos transférées », selon Apple.

Pour procéder au transfert, il faut donc se rendre sur Google Takeout, sélectionner les données de Google Photos, puis choisir « Apple – iCloud Photos » comme destination. Après avoir confirmé la manœuvre, celle-ci démarre immédiatement, sans que l’utilisateur ait besoin de faire quoi que ce soit d’autre – sauf peut-être de s’assurer qu’il dispose de suffisamment d’espace de stockage sur iCloud, bien sûr. Il est également possible de demander à l’outil de répéter le processus tous les deux mois pendant un an.

Disponible la semaine prochaine dans le monde entier et pour (presque) tout le monde

La fonctionnalité a été annoncée dans un billet de blog sur le site de la Data Transfer Initiative (DTI), un projet commun entre plusieurs géants de la technologie, dont Google, Apple et Meta. Ce dernier a été le précurseur du trio, puisque son outil de transfert entre Facebook et Google Photos est disponible depuis 2019.

Google Takeout prendra en charge iCloud dès la semaine prochaine, et sera disponible gratuitement dans plus de 240 pays et régions du monde. Toutefois, l’opération sera impossible si la protection avancée des données est activée sur votre compte iCloud, ou si ce dernier est celui d’un enfant ou d’un compte avec un identifiant Apple géré par une entreprise.

Google Photos Télécharger gratuitement