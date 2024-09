Google supprime la charge inversée sur ses Pixel 9 s’ils sont branchés

Google coupe la charge inversée de ses Pixel 9 lorsqu’ils sont eux-mêmes en charge.

Google a modifié sa page d’aide relative à la charge de ses smartphones. Y apparaissent désormais les Pixel 9 et une petite modification concernant leur système de charge inversée.

Compatibles charge sans fil, ils peuvent – à l’exception du Pixel 9 Pro Fold – charger des accessoires comme des écouteurs, lorsqu’ils sont posés sur leur dos. Mais voilà, il faut désormais qu’ils ne soient pas eux-mêmes en cours de charge, auquel cas, le partage de batterie se désactivera.

Ce changement n’impacte que les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Les anciens modèles concernés (du Pixel 5 au Pixel 8 Pro, exceptés les A) conservent leur comportement initial et diffusent toujours leur énergie aux appareils externes même en étant branchés.

Pourquoi Google bride-t-il les Pixel 9 ?

Google se contente d’exposer sa nouvelle politique et n’explique pas les raisons de cette modification. Néanmoins, on peut émettre une hypothèse.

Il s’agit du besoin de protection de la batterie des Pixel 9 afin de leur garantir une plus longue durée de vie. En effet, en charge, un smartphone chauffe et s’il est en double cycle de charge et de décharge, la chaleur accumulée croît.

Pour le cas du Pixel 9 Pro XL c’est d’autant plus vrai que sa puissance de charge a été augmentée, passant à 37 Watts. En revanche, les Pixel 9 et 9 Pro restent quant à eux à 27 Watts et même moins en sans fil pour le Pixel 9 puisqu’il passe à 15 Watts, contre 18 Watts sur le Pixel 8. De fait, pour ces deux-là c’est moins compréhensible.