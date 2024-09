Le Google Pixel 9a récupérerait un excellent argument, sans trop de compromis

Alors que les Pixel 9 sont encore chauds, c’est le Pixel 9a qui tente déjà de leur faire de l’ombre. Le prochain smartphone milieu de gamme de Google se dévoile un peu plus aujourd’hui.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Google Pixel 9a, actuellement connu sous le nom de code tegu, sera le prochain modèle milieu de gamme de Google.

La série Pixel A est réputée pour offrir des smartphones Android plus abordables, tout en garantissant des fonctionnalités et une expérience utilisateur de très bonne tenue.

C’était encore le cas avec le Pixel 8a qui s’accaparait le Tensor G3, l’écran 120 Hz et les 7 ans de mise à jour de son aîné, le Pixel 8.

Cependant, le Pixel 9a semble marquer un tournant, en adoptant une stratégie différente pour se démarquer des modèles haut de gamme, tout en maintenant un prix compétitif.

Un Tensor G4 réemballé pour baisser son coût

Comme prévu, le Pixel 9a sera équipé du processeur Tensor G4, déjà utilisé par les Pixel 9.

Comme nous l’avons constaté lors de notre test du Pixel 9, il ne s’agit pas d’une puce ultra puissante. Néanmoins, elle a la courtoisie d’être tout de même plus performante que celle de la génération précédente, le Tensor G3.

Cependant, la version de la puce utilisée sur le Pixel 9a serait légèrement différente de celle présente sur les Pixel 9, assure Android Authority qui tient ses informations d’une source chez Google.

La différence est plutôt technique. Elle intervient au niveau de l’emballage de la en silicium. Google aurait opté pour un conditionnement IPoP (Integrated Package on Package) au lieu du FOPLP (Fan-Out Panel Level Packaging) plus avancé et utilisé dans les Pixel 9.

Le choix de l’IPoP, qui est plus épais et chauffe davantage, permet de réduire les coûts, tout en conservant des performances globalement satisfaisantes. On sera en tout cas au-dessus de celles d’un Tensor G3, mais pas au exactement au niveau du G4 des Pixel 9.

Un vieux modem pour réduire les coûts

Toujours dans l’optique de baisser ses coûts de production, Google aurait également modifié le modem de son SoC.

Alors que les Pixel 9 sont équipés du fringant Exynos 5400, offrant des fonctionnalités avancées telles que le Satellite SOS et un meilleur support de la 5G, le Pixel 9a resterait sur l’ancien Exynos 5300.

Et ce modem, on le connaît bien puisque c’est celui qui est intégré dans le Tensor G3 et qui profite donc à la précédente génération de Pixel.

Et outre les fonctionnalités avancées du 5400, il n’apporte pas non plus les améliorations en termes de consommation d’énergie et de chaleur.

Pour la première fois depuis le Pixel 6a, les performances d’un Pixel A ne matcheraient donc pas avec celles du modèle classique.

Une limite franche

Ceci dit, on l’avait évoqué lors de notre test du Pixel 8a, les différences avec le Pixel 8 étaient si ténues qu’il était compliqué de faire un choix entre les deux.

Un problème de redondance que voudrait éradiquer Google avec le Pixel 9a, en lui donnant une identité propre, et ce, pour un tarif – on l’espère – bien plus compétitif. À 549 euros, le Pixel 8a s’éloignait encore du milieu de gamme. Les modifications évoquées par Android Authority pourraient rabaisser significativement ce montant.