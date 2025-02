Le Pixel 9a viendrait avec trois cadeaux pour ses acheteurs

Google emballerait son Pixel 9a dans un joli package comprenant trois surprises pour ses futurs acquéreurs.

Google Pixel 8a // Source : Frandroid

Attendu d’ici quelques mois, le Pixel 9a sera la version la plus abordable de la gamme actuelle de Google. On imagine qu’il devrait s’afficher au même prix de lancement que le Pixel 8a, soit 549 euros.

À ce prix, il viendrait en frontal avec un futur OnePlus Nord ou encore le Reno 13 Pro d’Oppo repéré en fin d’année. Il y a également le Galaxy A56 de Samsung, mais ce modèle est généralement moins cher. 479 euros pour le Galaxy A55.

Des abonnements offerts

Néanmoins, Google ourdirait une stratégie pour attirer les consommateurs dans ses filets. Android Headlines croit savoir que le Pixel 9a arriverait avec trois abonnement gratuits. D’une durée de trois mois, il donneraient accès à YouTube Premium et au forfait 100 Go de Google One. En sus, on aurait également six mois d’abonnement à Fitbit Premium. Raison suffisante ? Nous ne croyons pas, mais les qualités intrinsèques de la gamme « a » de Google devrait jouer en sa faveur plus que ces bouchées apéritives.

Qu’attendre du Pixel 9a ?

Le Pixel 9a devrait être équipé d’un écran plus grand et plus lumineux que celui Pixel 8a avec une diagonale de 6,3 pouces et une luminosité maximale de 2700 nits. Au coeur de l’appareil battra probablement le Tensor G4, dernière puce de Google qui équipe la série 9. À savoir si elle sera modifiée comme a pu l’être le Tensor G3 sur le Pixel 8a.

Concept de Pixel 9a // Source : Onleaks x Android Headlines

La partie photo accueillerait une baisse de définition du capteur principal. De 64 Mpx, on n’aurait plus que 50 Mpx avec le récent Samsung ISOCELL GN8. Un capteur ultra grand-angle de 13 Mpx viendrait le compléter, le IMX712 de Sony. À l’avant, on aurait toujours un même capteur de 13 Mpx.

Concernant la batterie, petit gain attendu de ce côté avec une capacité de 5100 mAh, contre 4492 mAh l’an dernier. Si c’est avéré, le Pixel 9a possèderait la plus grande batterie de son niveau de gamme.

Le Pixel 9a est attendu plus tôt cette année. Sa sortie est estimée en mars, le 26 mars selon les rumeurs. Google ayant avancé son agenda pour Android 16, il décale également ses sorties de smartphones.