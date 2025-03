YouTube veut améliorer sa qualité audio, mais à quel prix ?

Comble de l’ironie, YouTube est actuellement touché par un souci de défintion de des vidéos, lesquelles se lancent automatiquement en 144p ou en 360p depuis plusieurs jours.

En parallèle, Android Authority rapporte que YouTube est aussi en train de tester en interne une nouvelle fonction pour proposer différentes qualités à la partie audio des vidéos.

Auto, normal, élevé, voilà les choix que l’on pourrait prochainement avoir lorsque l’on lance une vidéo YouTube. C’est ce qui a été trouvé dans le code de la dernière version de l’application.

Pour le moment, que l’on soit en 140p ou en 4K, changer de définition vidéo ne change en rien la qualité de la piste sonore qui demeure avec un débit binaire variable de 128 kbit/s et 48 kHz. La volonté du service serait donc de proposer deux potards séparés : l’un pour régler la qualité vidéo et l’autre dédié à la qualité audio. Cela répondrait à une demande incessante des utilisateurs.

Les trois modes envisagés seraient ordonnés ainsi :

Ce serait une totale bonne nouvelle si les sous ne venaient pas y mettre leur grain de sel. En effet, le mode élevé ne serait pas accessible à tous les utilisateurs.

Seuls les abonnés à la formule Premium de YouTube pourraient y avoir accès. De plus, le choix de qualité audio pourrait aussi ne pas être disponible sur tous les contenus. Dernier point, le code suggère qu’une qualité audio supérieure entraînerait un surplus de consommation de données.

