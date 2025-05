Si votre Pixel vous lâche avant la fin de la journée, vous n’êtes pas seul… 

Censée renforcer la sécurité des smartphones Pixel, la mise à jour Android de mai s’accompagne d’un étrange bug réduisant l’autonomie des smartphones.

Les mises à jour et Google ça fait deux. Après le scandale ayant touché le Pixel 4a dont l’autonomie avait drastiquement diminué suite à une mise à jour, un phénomène similaire semble désormais toucher l’ensemble des smartphones Pixel l’ayant reçue, dont toute la gamme Pixel 9.

En cause, une mise à jour de sécurité déployée en mai. Prévue pour apporter des mesures de sécurité et corriger des bugs mineurs, elle s’accompagnerait d’un dysfonctionnement majeur causant une baisse d’autonomie significative.

Une autonomie en berne

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

De nombreux utilisateurs font état de leur problème d’autonomie sur Reddit et les forums d’assistance de Google, rapporte 9to5Google.

La plupart des retours rapportent une consommation excessive de la batterie entraînant une surchauffe de leur appareil depuis l’installation de la mise à jour de mai. Certains utilisateurs ne mâchent pas leurs mots et évoquent des pertes d’autonomie drastique, perdant plus de 50% de batterie en moins de quelques heures. Si les causes ne sont pour le moment pas connues, il y a fort à penser qu’un prochain correctif corrigera le problème.

Pas de retour en arrière

Si certains étaient tentés de faire marche arrière pour retrouver un semblant d’autonomie, nous avons une mauvaise nouvelle. Comme avec le Pixel 4a, Google a intégré dans cette mise à jour un système d’anti roll-back empêchant de réinstaller une version antérieure sur le smartphone.

Pour aller plus loin

Votre Pixel 4a va subir un changement majeur et Google ne vous laisse plus le choix

Les causes exactes de ce bug restent pour le moment inconnues, il faudra compter sur un prochain correctif pour corriger le tout. Google, de son côté, n’a pour le moment pas communiqué officiellement sur le sujet.