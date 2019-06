Cette semaine, notre sondage s’intéresse à la manière dont Google a forcé la main aux opérateurs français pour adopter le RCS, le protocole qui va remplacer le SMS. Dites-nous, ce forcing de la firme de Moutain View, vous en pensez quoi ?

La France est l’un des tout premiers pays où le RCS (Rich Communication Services) va être déployé par Google sur son client Android Messages. Ce nouveau protocole de messagerie a vocation à remplacer le SMS vieillissant en apportant plus d’options de partage et davantage de fonctionnalités. Nous vous expliquons tout dans un dossier dédié en apportant 10 réponses à 10 questions sur le sujet.

Or, le RCS n’appartient pas à Google, la firme de Mountain View en est juste le plus fervent supporter et veut que le secteur entier adopte cette norme. Mais après avoir longtemps attendu, le géant du web en a marre d’attendre. Voyant que les opérateurs ne se décidaient pas à prendre l’initiative, le colosse aux quatre couleurs a décidé d’exploiter ses propres serveurs pour faire transiter les messages envoyés sur le protocole RCS.

Dès que les opérateurs mettront leurs infrastructures à niveau, Google leur passera le témoin. D’un côté, on peut donc saluer le fait que la multinationale accélère les choses. De l’autre, on peut aussi nourrir quelques craintes en sachant que les messages RCS ne sont pas chiffrés et seront à chaque fois brièvement stockés en clair sur les serveurs de Google.

Ce sujet étant particulièrement intéressant, nous voulions vous poser la question qui suit. Que pensez-vous du forcing de Google sur le RCS en France ?

