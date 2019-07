YouTube Music a le droit à une mise à jour permettant enfin de changer entre musique et vidéo sans chargement.

YouTube Music a été lancé il y a plus d’un an maintenant, et on ne peut pas dire que le service croule sous les mises à jour et nouvelles fonctionnalités. Google Play Music semble même toujours d’actualité tant la transition semble longue.

Il y a bien une transition qui va devenir invisible et c’est l’objet de la dernière mise à jour de l’application.

Passer de la musique au clip

Depuis le lancement de YouTube Music, il est possible de passer d’une chanson à son clip vidéo en un clic. Problème, jusqu’à présent cette transition coupait la musique et demandait de relancer le téléchargement (de la vidéo ou de la musique selon la transition).

Avec la version 3.23.52 de YouTube Music, Google a désormais synchronisé plus de 5 millions de chansons entre YouTube et YouTube Music pour assurer une transition invisible entre musique et vidéo.

Un bouton en haut de l’écran permet de choisir entre la chanson ou la vidéo à tout moment. Le travail n’a pas du être simple pour Google car il est vrai que certains clips ne proposent pas la même chronologie que leur équivalent chanson. Par exemple, certains clips propose une introduction sans chanson.

On espère toujours que le développement de YouTube Music va s’accélérer pour enfin en faire un concurrent plus sérieux de Apple Music.