Alors que la présentation des prochains smartphones Pixel de Google se rapproche, de nouveaux éléments laissent à penser qu’ils seront équipés d’un téléobjectif particulièrement efficace pouvant atteindre un zoom x20.

Comme tous les ans, la nouvelle gamme de smartphones Pixel de Google devrait être présentée au début du mois d’octobre. Cette année, Google devrait encore davantage mettre l’accent sur la photo. Le Google Pixel 4 profitera en effet d’un large module au dos, avec deux appareils différents.

Si le premier devrait être logiquement un grand-angle classique, comme sur les précédents Pixel, le second pourrait être un téléobjectif permettant d’opérer un zoom assez puissant comme l’ont dévoilé certaines rumeurs. Dernièrement, c’est une publication Instagram de Claude Zellweger qui laisse planer le doute. Le responsable du design en charge des produits Google a en effet mis en ligne une photo sur son compte Instagram prise au Google ID Studio. Surtout, il précise en réponse à un commentaire qu’il s’agit d’un zoom x20, avec le hashtag « #Pixel ». De quoi laisser penser que le Google Pixel 4 permettra bel et bien d’opérer un zoom x20.

Jusqu’à présent, les zooms numériques les plus importants étaient proposés par Huawei sur son P30 Pro ou Oppo sur son Reno 10x. En passant directement à un zoom x20, Google proposerait donc l’un des zooms les plus importants du marché. Reste qu’on ignore encore s’il s’agira d’un zoom purement optique, avec une focale équivalent 540 mm, ou d’un zoom hybride utilisant en partie le système d’intelligence artificielle de l’application photo de Google.

Pour rappel, le 7 août dernier, le site 9to5Google affirmait avoir obtenu des informations sur le prochain Google Pixel 4. Le site nous apprenait alors que le smartphone serait doté de fonctionnalités semblables à celles d’appareils photo reflex, et notamment un accessoire qui serait proposé directement par Google. Le second capteur photo devrait quant à lui être capable de capturer des clichés avec un téléobjectif dans une définition de 16 mégapixels.

On devrait en savoir plus sur les Google Pixel 4 et Google Pixel 4 XL lors de leur présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu le 4 octobre prochain.