Une source dévoile une grande partie de la fiche technique des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL. Outre les tailles d’écran et les capacités de batteries précises, on y apprend que les deux smartphones pourraient proposer des dalles ayant une fréquence de 90 Hz pour une meilleure fluidité.

Alors que tout le monde a le regard tourné vers les nouveaux Samsung Galaxy Note 10, il se pourrait bien que l’actualité la plus excitante de la soirée concerne en réalité les Google Pixel 4. Le site spécialisé 9to5Google affirme en effet avoir obtenu d’une « source fiable » de nombreuses informations concernant la fiche technique des deux futurs smartphones.

Écrans OLED à 90 Hz

L’information la plus intéressante concerne les écrans des Pixel 4 et Pixel 4 XL. Selon 9to5Google, ils seraient équipés de dalles OLED d’une diagonale respective de 5,7 et 6,3 pouces, en Full HD+ pour le premier et en Quad HD+ pour le second. Les deux proposeraient néanmoins un affichage « Smooth Display » (« affichage fluide ») à 90 Hz.

Une image au taux de rafraîchissement plus élevé permet d’afficher des animations plus fluides, ce qui est une bonne chose non seulement pour les jeux, mais aussi au quotidien pour rendre les animations les plus basiques beaucoup plus agréables à regarder. On trouve par exemple ce genre de dalle sur le OnePlus 7 Pro, tandis que des appareils comme le Razer Phone 2 ou le ROG Phone 2 montent carrément jusqu’à 120 Hz.

Petite batterie, mais performances au top

Toujours selon la même source, le Google Pixel 4 embarquerait une batterie de 2800 mAh, tandis que son grand frère disposerait pour sa part d’un accu de 3700 mAh. Le petit modèle voit donc sa capacité baisser tandis qu’elle est en hausse pour le plus grand. Rappelons que l’autonomie était l’un des points noirs des Pixel 3 et Pixel 3 XL.

Il faut donc espérer que l’efficience du Qualcomm Snapdragon 855 — le SoC qui devrait les animer — aidera les deux appareils à tenir plus longtemps que la génération précédente. Du côté de la mémoire, il faudrait compter sur 6 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage.

Enfin, comme Google l’a déjà confirmé lors de la présentation des capteurs frontaux des Pixel 4, les deux téléphones disposeront d’une puce Titan M permettant de stocker toutes les données sensibles afin de les conserver en sécurité.

Toujours les rois de la photo

En 2018, les Pixel 3 ont impressionné par leurs capacités en photo, et il semblerait que Google souhaite frapper à nouveau un grand coup sur ce domaine.

Toujours selon 9to5Google, Les Pixel 4 et Pixel 4 XL profiteraient à l’arrière d’un capteur de 12 Mégapixels couplé à un système d’autofocus à détection de phase et d’un module de 16 Mégapixels avec téléobjectif. Mais le plus étonnant est que Google préparerait un système d’objectifs portatifs vendus séparément. Des accessoires qui pourraient donc améliorer d’autant plus la qualité photo de ces smartphones.

Les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL sont attendus pour le 4 octobre 2019. Leur prix est encore inconnu.