YouTube Music se dote d’une fonction essentielle proposée par n’importe quel lecteur de musique digne de ce nom.

Voilà un peu plus d’un an que YouTube Music a été officiellement lancé dans le monde par Google. La firme semble pourtant très peu investir dans son nouveau service de musique faisant même craindre le pire pour l’avenir de Google Stadia. Il en résulte une amélioration très très lente du service et ses applications, avec pour preuve la dernière version en date.

Comme l’a découvert 9To5Google, la version 3.29 de l’application disponible sur Android et iOS intègre une nouveauté très attendue : le tri des albums et des playlists. Désormais, l’interface permet de trier ces éléments par ordre alphabétique, ou par date d’ajout.

Il s’agit d’une fonction de base de n’importe quel lecteur de musique, et pourtant elle était absente de l’application jusqu’alors.

Google avait pourtant promis un suivi plus sérieux de son nouveau service, qui semble aujourd’hui à la peine pour remplacer ne serait-ce que Google Play Musique.