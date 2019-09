Alors que les prochains smartphones de la gamme Pixel n’ont quasiment plus aucun secret, il reste encore à connaître leur prix. Selon les données mises en ligne par un site irlandais, celui-ci serait de 820 euros pour le modèle classique.

C’est le 15 octobre prochain que Google dévoilera ses nouveautés en termes de produits. Forcément, sa nouvelle gamme de smartphones, les Pixel 4 et Pixel 4 XL devraient figurer en bonne position. Deux smartphones qu’on a déjà pu découvrir à l’occasion de nombreux leaks, mais également de teasers officiels de Google.

Il reste néanmoins à connaître le prix et la disponibilité des deux appareils — qui seraient proposés en noir, blanc et orange. Le site de e-commerce irlandais Elara a en effet publié par erreur les fiches produits des Google Pixel 4 et Google Pixel 4 XL. Des fiches qui permettent d’en découvrir le tarif en euros avant même leur officialisation.

Une différence de 300 euros entre les deux modèles

Selon les informations mises en ligne par Elara, le Google Pixel 4 serait ainsi proposé au prix de 819,99 euros, tandis que le Google Pixel 4 XL s’afficherait à un prix bien supérieur de 1126,68 euros. Une différence de plus de 300 euros qui semble néanmoins étrange, les deux appareils étant attendus avec des caractéristiques identiques à l’exception de la taille de l’écran, de la batterie et potentiellement de la définition d’affichage.

Par ailleurs, comme le rapporte 9to5Google, Elara a également mis en ligne la fiche du Google Nest Mini, le successeur attendu du Google Home Mini. Cette fois, le tarif affiché est de 59,94 euros. Un tarif similaire à celui de la première version, actuellement vendue à 59 euros sur la boutique en ligne de Google.

On en saura davantage sur les nouveaux produits de Google à l’occasion de la conférence organisée par la marque le 15 octobre prochain. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier pour tout savoir sur les Google Pixel 4 et 4 XL.