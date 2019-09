Les fonds d’écran animés des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL ont été portés afin d’être compatibles sur tous les smartphones sous Android 7.0 ou plus récent. Téléchargez l’APK.

Les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL ne seront présentés officiellement que dans une quinzaine de jours, mais il n’y a presque plus rien à apprendre à leur sujet tant les fuites ont été nombreuses. Certains ont même déjà réussi à mettre la main sur le téléphone, permettant ainsi d’en extraire certains fichiers et de pousser l’investigation au plus profond du code source.

Il a ainsi été possible d’isoler l’application dédiée au choix des fonds d’écran du Google Pixel 4 au format APK. Malheureusement, celle-ci ne fonctionne pas nativement sur d’autres téléphones. Pranav Pandey, un développeur reconnu sur XDA-Developers, a cependant réussi à modifier le fichier d’origine afin de le rendre compatible avec n’importe quel téléphone tournant sous Android 7.0 ou une version ultérieure.

Où télécharger les wallpapers du Pixel 4 ?

Pour profiter des fonds d’écran animés du Google Pixel 4, il suffit donc de télécharger l’APK ci-dessous :

Télécharger les fonds d'écran du Pixel 4

Une fois l’application installée, il suffit alors de se rendre sur l’écran de choix de fond d’écran de votre smartphone pour sélectionner l’un des nouveaux fonds d’écran disponibles. Plusieurs types de wallpapers sont disponibles :

Jardin : des dessins très minimalistes de plantes

Des photos animées d’un lieu en particulier (baie de Tarout, Mont Pilate ou Uluru)

Des doodles affichant une boussole, des drôles de formes rappelant l’esthétique de certaines Google I/O ou une vue depuis le soleil

Notons que les doodles s’adaptent au thème sombre du système si vous êtes sous Android 10 ou One UI.

Les Google Pixel 4 seront officiellement présentés le 15 octobre.