Les Google Pixel 4 continuent de fuiter comme jamais. Nous découvrons aujourd’hui un nouveau moyen de partager des photos directement à partir de la galerie de l’appareil, en quelques secondes seulement.

Les Google Pixel 4 seront très bientôt dévoilés officiellement. Problème étant qu’une nouvelle fois, le constructeur américain subit une vague gigantesque de fuites.

Ces derniers jours, nous avons pu découvrir les capacités de son appareil photo, ou encore les nouveautés de Google Assistant. Cette fois-ci, c’est XDA Developers qui nous révèle une nouvelle fonctionnalité.

Social Share, pour partager rapidement sur les Pixel 4

Le site a pu mettre la main sur la nouvelle version de l’application Astuces des Pixel, qui guident l’utilisateur vers le meilleur moyen d’utiliser pleinement son nouvel appareil. L’occasion donc de découvrir deux nouvelles fonctionnalités, mais une nous intéresse particulièrement.

C’est Social Share. À partir de l’application photo Pixel, en cliquant sur l’aperçu de la galerie en bas à droite, vous aurez la possibilité de glisser vers le haut pour ouvrir immédiatement une interface de partage. De là, vous pourrez sélectionner votre réseau social favori et envoyer directement votre dernière photo sur celui-ci.

La deuxième fonctionnalité est aussi intéressante, mais n’a que très peu de chance d’être disponible en Europe. Les utilisateurs de Google One, le service payant de Google Drive, pourront s’inscrire et participer à une session de découverte des Google Pixel 4 avec un employé de Google. Celui-ci les guidera pour découvrir toutes ses fonctionnalités et subtilités.

Le reste des fonctionnalités découvertes à partir de cette fuite nous est déjà connu. Que reste-t-il à Google ? À ce point, alors même que les caractéristiques techniques des Pixel 4 et Pixel 4 XL nous sont connues, il sera condamné à simplement révéler les prix des appareils.