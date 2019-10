La fiche technique complète des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL vient d’être diffusée sur la Toile. S’il n’y a aucune nouveauté qui saute particulièrement aux yeux, la capacité de la batterie du petit modèle laisse présager le pire concernant son autonomie.

Panique chez Google ! Un immense leak orchestré par 9to5Google a révélé absolument tout ce qu’il y avait à savoir sur les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL. Les deux futurs smartphones n’ont désormais plus aucun secret, à part peut-être leur prix. Et dans ce raz-de-marée d’informations, on y trouve les caractéristiques techniques précises des Pixel 4 et Pixel 4 XL.

Fiches techniques des Pixel 4 et Pixel 4 XL

Selon 9to5Google, dont la crédibilité n’est plus à prouver, voici les fiches techniques attendues pour ces deux smartphones :

Google Pixel 4 :

Écran : 5,7 pouces Full HD+ Smooth Display (90 Hz OLED) – Ambient EQ

Batterie : 2800 mAh

SoC : Qualcomm Snapdragon 855 – Pixel Neural Core

Mémoire : 6 Go RAM

Stockage : 64 Go ou 128 Go

Appareils photo : 12 Mpx Dual-Pixel & 16 Mpx Telephoto

Audio : haut-parleurs stéréo

Sécurité : puce Titan M

Fonctionnalités : déverrouillage facial, détecteur de mouvement

OS : Android avec 3 ans de mises à jour

Google Pixel 4 XL :

Écran : 6,3 pouces Quad HD+ Smooth Display (90 Hz OLED) – Ambient EQ

Batterie : 3700 mAh

SoC : Qualcomm Snapdragon 855 – Pixel Neural Core

Mémoire : 6 Go RAM

Stockage : 64 Go ou 128 Go

Appareils photo : 12 Mpx Dual-Pixel & 16 Mpx Telephoto

Audio : haut-parleurs stéréo

Sécurité : puce Titan M

Fonctionnalités : déverrouillage facial, détecteur de mouvement

OS : Android avec 3 ans de mises à jour

Vous l’aurez compris, ces fiches techniques ne nous apprennent pas grand-chose de nouveau, mais un détail nous a sauté aux yeux : la batterie du Pixel 4.

Une toute petite autonomie ?

Rappelons que le Google Pixel 3 possédait de très nombreuses qualités, mais l’autonomie n’en faisait pas partie. Malgré tous ses avantages, nous étions très sceptiques vis-à-vis de ce smartphone qui peinait — avec notre usage — à tenir une journée complète. Ce smartphone est équipé d’un écran de 5,5 pouces en Full HD+ et d’un accu de 2915 mAh.

Ici, le Google Pixel 4 embarque un écran plus grand, avec un taux de rafraîchissement plus élevé, et une batterie plus petite encore. On imagine que le capteur Soli pour la détection de mouvements devrait également consommer un petit peu. Dans l’idée, le Google Pixel 4 s’annonce d’ores et déjà très peu autonome, et ce malgré son SoC Snapdragon 855 plus efficient que le 845 de l’année dernière.

Nous espérons bien sûr nous tromper et il faudra attendre un test complet pour le dire avec certitude. Rendez-vous le 15 octobre pour la présentation officielle… S’il reste quelque chose à présenter.