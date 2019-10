Encore une fois, 9to5Google nous donne un avant goût de ce qui nous attend avec les nouveaux Pixel 4. Voici quelques échantillons de photos issues des caméras des Pixel 4 et 4 XL.

Ce ne sont plus des fuites d’information, mais une inondation pour Google. On ne compte plus le nombre de révélations qui concernent l’événement d’annonce du 15 octobre prochain. Après le nouveau Google Assistant et Motion Sense ce matin, voici quelques photographies issues des échantillons officiels récupérés par 9to5Google.

D’après ce que l’on peut voir, Google a fait d’importantes progressions en photographie, à commencer par le mode portrait. On peut ainsi voir que le mode portrait fonctionnera désormais impeccablement avec les animaux de compagnie, comme sur l’iPhone 11.

Nous devrions également profiter d’un mode Motion, qui permet de réussir les photos en pleine action. Ce nouveau mode de prise de vue permet des prises de vue avec des sujets en mouvement au premier plan et des arrière-plans flous. Vraisemblablement, Google utiliserait une grande quantité d’outils d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle pour générer ces effets, comme ce que l’on a déjà pu observer avec le mode portrait sur le Pixel 3.

Le mode nuit Night Sight devrait également évoluer avec des couleurs beaucoup plus vives en basse luminosité. Les trois échantillons fournis sont relativement impressionnants à ce niveau là.

Nous savions que le Pixel 4 fera un premier pas dans l’astrophotographie. On peut ainsi découvrir quelques clichés de nuit des étoiles et la Voie lactée. Evidemment, cela devrait nécessiter de laisser immobile le smartphone quelques secondes, mais ce sont des photos très funs à réaliser quand vous n’êtes pas près de sources lumineuses d’origine humaine.

Il est également question d’un nouveau mode macro, d’un mode HDR amélioré… nous avons mis une galerie avec tous les clichés récupérés par le média américain.

Encore une fois, ce sont les photographies fournies par Google, mais on peut découvrir un nouveau mode très pratique en contre jour. Ce mode permet de gérer la « double exposition ». Vous pourrez manipuler séparément les hautes et les basses lumières de votre image, ce qui vous permet de prendre des photos même face au soleil.

Pour rappel, l’événement de Google aura lieu le 15 octobre 2019. En plus des Pixel 4, Google devrait annoncer de nouveaux Pixel Buds, le Pixelbook Go, un « Nest Mini » de deuxième génération et un nouveau routeur WiFi.